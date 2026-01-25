Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: megszületett az MBH Bank csapatának első győzelme

2026.01.25. 15:54
Nespoli (középen) nyert az időfutamon (Fotó: mbhbankballancsbcolpack.com)
A Sardzsa-körverseny harmadik szakaszán megszerezte első idei sikerét az MBH Bank CSB Telecom Fort kerékpároscsapata, amelynek több versenyzője is jól áll összetettben.

Nagyszerűen kezdett az Egyesült Arab Emírségekben zajló Sardzsa-körversenyen az MBH Bank CSB Telecom Fort kerékpároscsapata: a pénteken kezdődött ötszakaszos viadal első napján az olasz Lorenzo Nespoli harmadik lett, míg a második etapon a lengyel Marcin Budzinski érkezett meg másodikként. Vasárnap megszületett a proteam szintűvé előlépett magyar bejegyzésű istálló első sikere, a sardzsai időfutamon Nespoli bizonyult a leggyorsabbnak. Rajta kívül még két MBH-s végzett az első tízben, Christian Bagatin hatodik lett, míg Matteo Ambrosini tizedikként ért célba.

„Mindent beleadtam, »meghaltam« a bringán. Magas a szint, sok az erős csapat, nagy öröm az első siker, ha lesz rá lehetőség, megismételném a folytatásban. Ha nem, akkor Budzinskiért dolgozom majd” – értékelt Nespoli, aki vezeti a fiatalok versenyét. A viadalból még két szakasz van hátra, hétfőn hegyi etap vár a mezőnyre.

„Lehető legjobban kezdtünk. Kellő alapossággal készítettük fel a csapatot, a versenyzők mindent beleadnak. Köszönettel tartozom Deák Gábornak, Bebtó Zoltánnak, a D’Aprile családnak és mindenkinek, aki támogatja ezt a projektet. Közben Spanyolországban is kiemelkedő teljesítményt nyújtunk, Dina Márton több mint nyolcan kilométeres szökésben tekert és mutatott nagy erőt” – fogalmazott Antonio Bevilacqua, a csapat menedzsere.

10. SARDZSA-KÖRVERSENY
3. szakasz (Sardzsah Erőd–Sardzsah Erőd, 9.8 km): 1. Lorenzo Nespoli (olasz, MBH Bank) 11:52 perc, 2. Reynders (belga, Qatar) 2 másodperc hátrány, 3. Giaimi (olasz, UAE Gen Z) azonos idővel
Az összetett állása: 1. Rein Taaramae (észt, Kinan) 5:46:48 óra, 2. Budzinski (lengyel, MBH Bank), 1:17 perc h., 3. Van Engelen (holland, Terengganu) 1:35 p h.

 

