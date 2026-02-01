Drijver Bertold 12. a kieséses versenyben a pályakerékpáros Eb-n

Az európai szövetség honlapja szerint a kieséses számban 22-en indultak, az aranyérmet a dán Aagaard Tobias Hansen nyerte meg a német Tim Torn Teutenberg és a belga Jules Hesters előtt.

A nyitó estén még három számban rendeztek döntőket.

A női csapatsprintet a németek nyerték, mindössze három ezredmásodperccel megelőzve a briteket. A britek a férfiak hasonló számában sem voltak szerencsések, ugyanis a döntőben szintén minimális különbséggel – hat ezreddel – maradtak alul a franciákkal szemben. Női scratchben a belga Hélene Hesters – Jules Hesters testvére – lett az Európa-bajnok.

PÁLYAKERÉKPÁROS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KONYA

Férfi kieséses versenyszám

Európa-bajnok: Aagaard Tobias Hansen (Dánia)

2. Tim Torn Teutenberg (Németország)

3. Jules Hesters (Belgium)

…

12. Drijver Bertold

Férfi csapatsprint

Európa-bajnok: Franciaország (Timmy Gillion, Rayan Helal, Étienne Oliviero, Tom Derache)

2. Nagy-Britannia (Matthew Richardson, Joseph Truman, Hamish Turnbull, Charles Harry Radford)

3. Olaszország (Matteo Bianchi, Stefano Minuta, Mattia Predomo)

A döntőben: Franciaország–Nagy-Britannia 41.789 mp–41.795 mp

Női scratch

Európa-bajnok: Hélene Hesters (Belgium)

2. Aline Seitz (Svájc)

3. Lena Charlotte Reissner (Németország)

Női csapatsprint

Európa-bajnok: Németország (Lea Sophie Friedrich, Pauline Sophie Grabosch, Clara Sschneider)

2. Nagy-Britannia (Sophie Capewell, Rhianna Parris-Smith, Lowri Thomas, Lauren Bell)

3. Hollandia (Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet)

A döntőben: Németország - Nagy-Britannia 45.710 mp–45.713 mp

(MTI)