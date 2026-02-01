Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros Eb: közel másfél másodperccel megdőlt a magyar csúcs férfi csapatsprintben

2026.02.01. 15:33
Címkék
Szalontay Sándor pályakerékpár pályakerékpár Eb
Csengői Bálint, Lovassy Rómeó és Szalontay Sándor óriásit javított a magyar csúcson csapatsprintben, ám a hármasuk ezzel együtt sem jutott tovább a selejtezőből a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság vasárnapi nyitó napján.

 

A magyar trió a tizenöt résztvevő együttes közül elsőként teljesítette a selejtezőt 44.051 másodperces idővel. Ez a végelszámolásnál a tizedik helyre volt elég a görögöket, a litvánokat, a bolgárokat, az ukránokat és a szlovénokat megelőzve. A nyolcadik, utolsó továbbjutó pozícióban záró belgáktól fél másodperccel maradt el a magyar csapat az Eb eredményközlő oldala szerint.

„A csapatsprint versenyszámban 44.051 másodperces idővel új országos rekord született, megdöntve a korábbi 45.436-os csúcsot. A hazai körülmények ezúttal nem voltak teljes mértékben ideálisak, ennek ellenére a csapat végrehajtotta a tervezett munkát és sikerült jelentős előrelépést elérni” írta közösségi oldalán Szalontay arra utalva, hogy mivel a Kőbányai BringArénában a fűtés még nem megoldott, a rendkívüli hideg időjárást hozó elmúlt időszakban a budapesti velodromban nem lehetett felkészülni, ezért az Eb-résztvevők külföldön tréningeztek a kontinensviadal előtt.

 

Szalontay Sándor pályakerékpár pályakerékpár Eb
