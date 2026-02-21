Nemzeti Sportrádió

A visszavonulás szélén áll a csehek legendás hokisa

2026.02.21. 14:58
Jaromír Jágr (Fotó: Getty Images)
jégkorong Jaromír Jágr visszavonulás
Valószínűleg nem játszik több mérkőzést Jaromír Jágr, a csehek olimpiai bajnok, Stanley-kupa-győztes jégkorongozója.

Az 54 éves hokis pénteken úgy fogalmazott: valószínűleg nem játszik több mérkőzést, ahhoz csodának kellene történnie és 15 évvel fiatalabbá kellene válnia.

Jágr a 38. profi idényében csak hat meccsen lépett jégre szülővárosa csapata, a Kladno Knights színeiben a cseh élvonalban, legutóbb december 21-én.

„Nem csinálok mást, csak eszem és tévét nézek” – mondta. A legendás játékost az szögezi a televízió elé, hogy az észak-amerikai profiligában szereplő sztárok 12 év után ismét részt vesznek a téli olimpián.

Hozzátette: remek mérkőzéseket látott, sőt, az elmúlt 10-15 évben ez a legjobb hokitorna, minden bizonnyal az NHL-játékosok részvétele miatt.

Jágr a jégkorongmeccsek mellett a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya versenyeit is követi, és bár igyekszik formában maradni, de a közelmúltban 4-5 kilogrammot hízott.

Jágr 16 évesen mutatkozott be a Kladno csapatában, amelyhez 2018-ban tért vissza és egy ideig többségi tulajdonosa is volt. Öt olimpián képviselte hazáját, és 1998-ban Naganóban aranyérmet nyert a csehekkel. Wayne Gretzky mögött továbbra is ő az NHL második legeredményesebb pontszerzője. A Stanley-kupát az első két idényében nyerte meg a Pittsburgh Penguins csapatával.

