Világklasszisok előtt mutatkozott be az új szintre lépő magyar kerékpárcsapat

„Üdvözlet az új korszakban” – ez a felirat fogadta a vendégeket a Néprajzi Múzeum rendezvénytermében, ahol bemutatkozott az MBH Bank–CSB–Telecom Fort kerékpárcsapatának 2026-os sora. A magyar bejegyzésű istállónál valóban új éra kezdődött, ettől az évtől kezdve a második kategóriát jelentő pro-szintre lépett elő. Mivel korábban hazai csapat ilyen magas szinten még sosem járt, így ezúttal egyáltalán nem elcsépelt a „történelmi” jelző. A magyar bringásoknak kifejezetten fontos szerepet szánnak a bergamoi központú istállónál, leigazolták többek között a regnáló magyar bajnok Dina Mártont és a háromszoros időfutambajnok Peák Barnabást, de a tehetséges fiatalok között is több honfitársunk szerepel. Az első siker sem váratott sokáig az új idényben, Lorenzo Nespoli megnyerte a Sardzsa-körverseny harmadik szakaszát, míg összetettben második lett Marcin Budzinski.

A vendégek között több világklasszis kerékpáros foglalt helyet, többek között Vincenzo Nibali, aki mindhárom grandtourt megnyerte, a kétszeres Giro-győztes Gilberto Simoni és a Lombardia-győztes Andrea Tafi is eljött Budapestre.

Deák Gábor, az MBH csapatának elnöke régi álmára utalt vissza beszédében. „Korábbi versenyzőként el sem képzelhettem, hogy magyarként egy hazai csapatban profik között tekerhetnék. Ebből inspirálódva jutottunk el ide korábbi versenytársammal, Bebtó Zoltánnal oda, hogy 2023-tól együttműködünk az olasz Colpack-Ballannal. A csapat atyja, Antonio Bevilacqua hitt bennünk, az ő keze alatt számos meghatározó kerékpáros fejlődött. Az álmok mellett a munka és az eddig elért sikerek inspiráltak bennünket, ez vezetett oda, hogy a profivá válás megvalósulhatott.”

Az MBH névadó szponzorként hosszú távon is kiszámítható, stabil hátteret kíván nyújtani az együttes működéséhez és fejlődéséhez. Az alakulat meghatározó szerepre törekszik a nemzetközi professzionális mezőnyben, egyúttal aktívan hozzájárulna a hazai kerékpársport új korszakának építéséhez.

A Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke, Schneller Domonkos arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kerékpársport elitjét a 18 worldtour-csapat mellett a 16 proteam alkotja, melyben 2026-tól egy magyar is szerepel. „Ennek köszönhetően a tehetséges magyar versenyzők előtt már nincs üvegplafon, van hová tovább menni. Azért is korszakhatár ez a bejelentés, mert mostantól elmondhatjuk, hogy egy olyan tőkeerős cég is érdemesnek látta befektetni a kerékpársportba, mint az MBH Bank, ez egyúttal üzenet is a többi hazai cégnek” – fogalmazott az elnök.

„Az MBH csapatának szintlépése hatalmas előrelépés Magyarországnak is, hiszen a nemzetközi korforgásban lehet, hazánk hírnevét viszik a sportolók. A kormányzat számára stratégiai ágazat a sport, így újabb és újabb ambiciózus célokat fogalmazhatunk meg, anélkül ugyanis nincs fejlődés. A kormány az utánpótlás-nevelés támogatásával igyekszik további muníciót adni, egyúttal fejlesztjük a kerékpárutakat, -pályákat is, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg ezzel a sportággal” – mondta Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.

A beszédeket követően a csapat szakmai irányításáért felelős szakemberek tartottak kerekasztal-beszélgetést. Antonio Bevilacqua sportigazgató elmondta, a bürokrácia kezdetben nem könnyítette meg a helyzetüket, de sikerült megszerezni a minősítést. A csapat márciusban rajthoz állhat a rangos Strade Bianchén, a fehér murvás szektorairól nevezetes toszkánai egynapos viadalon.

„A Magyar körversenyen is főszereplők lennénk, míg a világ harminc legjobb csapata között maradnánk, így ugyanis lenne esélyünk a háromhetes versenyeken is indulni. Mindannyiunk közös álma a 2027-es Giro, mindent megteszünk azért, hogy megmérethessük magunkat az Olasz körön” – vázolta a célokat Bevilacqua.

A második csoportos beszélgetés során a sportági legendák is a színpadra léptek. Az 1999-ben Lombardiát nyerő Mirko Celestino az MBH-t segítő szakembereket méltatta, akiknek ő is sokat köszönhet. Nibali – aki versenyzőként indult a Magyarországról rajtolt Girón – szerint a rutinos bringások, Alessandro Verre és Fausto Masnada aranyat érnek a fiataloknak, ugyanis nagyszerű példaképek. Simoni arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyéni kvalitások ugyan sokat számítanak, de igazán akkor érhetnek el nagy eredményeket, ha csapatként dolgoznak együtt, az MBH-nál pedig az olasz és magyar tudás, valamint tapasztalat találkozott.

A csapat felnőtt sorában jelenleg öt magyar teker, Dina Márton és Peák Barnabás korábban már indult Girón is, míg a fiatalok közül Markai Bálintra, Takács Zsomborra és Valent Márkra is ígéretes jövő vár. A versenynaptár sűrű, február 13. és 15. között a Tour de la Provence-on is láthatjuk az MBH-s kerékpárosokat.