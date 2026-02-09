Tour de France: Nibali szerint Magyarország alkalmas a nagy rajt megrendezésére

A sportág olasz klasszisa az idei szezontól magyar bejegyzéssel prokontinentális MBH Bank CSB Telecom Fort csapatbemutatója okán járt Budapesten, ahol a magyar újságírók kérdéseire válaszolt. Nibali Tour-rajttal kapcsolatos véleménye saját tapasztalatain alapul, ugyanis pályafutása utolsó Giro d'Italiája az volt, amikor az olasz háromhetes viadal első három etapját Magyarországon rendezték 2022-ben.

„Magyarország rendelkezik tapasztalattal, hiszen vendégül látta a Grande Partenzát. A Tour de France rendezői látták, hogy hogyan működött itt a szervezési mechanizmus. Ez az ország nagyon alkalmas arra, hogy egy háromhetes körverseny nagy rajtját vendégül lássa, ez fantasztikus dolog lenne” – mondta Nibali.

Noha konkrét szerepe nincs az MBH istállójánál, amelynek hivatalos csapatbemutatójára meghívott vendégként érkezett – akárcsak például Andrea Tafi, aki Párizs-Roubaix-t, flandriai körversenyt és lombardiai körversenyt is nyert a legnagyobb egynaposok közül -, a szakmai stábot viszont jól ismeri.

„Minden egyes sportvezetővel kiváló a kapcsolatom, vannak közülük, akikkel dolgoztam is együtt, például Davide Martinelli sportigazgatóval még akkor, amikor az Asztanánál tekertem” – felelte az MTI kérdésére Nibali, akinek jelenleg nincs közvetlen feladata a professzionális kerékpársportban, viszont több, a sportághoz kapcsolódó céget és márkát képvisel nagykövetként.

A magyar csapatról úgy véli: számos fiatal van a keretben, akiknek sokat kell fejlődniük, ugyanakkor több kerékpáros – közülük Fausto Masnadadát, Alessandro Verrét és Alessandro Fancellut emelte ki – rendelkezik jelentős tapasztalattal, jól ismerik a sportágat és kiváló példaképek, vezetők lesznek az ifjabb csapattagoknak.

Megemlítette: az olasz prokontinentális csapatok nagyjából hasonlóan fejlődnek, mint a frissen szintet lépett magyar istálló, nagyon szoros küzdelemre számít közöttük a nemzetközi szövetség (UCI) rangsorában.

Nibali a Giro d'Italián kétszer, a Tour de France-on és a Vuelta a Espanán egyszer-egyszer diadalmaskodott, így egyike annak a hét kerékpárosnak, akik mindhárom háromhetest megnyerték pályafutásuk során. Kérdésre beszélt a májusi Giróról is, meglátása szerint a kétszeres Tour-bajnok, tavaly Vueltát nyert Jonas Vingegaard „potenciális Giro-győztes”. Elárulta: az olasz körversenyt szervező RCS Sport vezetésével sokat beszélt a dán hegyimenőről, az olasz szurkolók pedig nagyon várják, hogy lássák őt verseny közben.