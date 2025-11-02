Lucinda Brand ma is megállíthatatlan volt, Vas Blanka a 9. lett Lokerenben

Nem kezdődött jól Vas Blanka számára az idénybeli harmadik versenye, miután a rajt után néhány száz méterrel máris ki kellett állnia a depóba kerékpárt cserélni, így hiába rajtolhatott az első sorból, gyakorlatilag fél perc múlva már a 20. hely környékéről kellett megkezdenie a visszazárkózást. Ez aztán végül jól sikerült neki, hiszen két 13. hely után először zárt a legjobb tíz között: a hatkörös táv végén 2:48 perc hátránnyal a 9. helyen haladt át a célvonalon.

A győztes pedig Lucinda Brand lett – ezúttal is. A 36 éves holland klasszis szombaton a legendás Koppenbergcrosst nyerte meg pályafutása során először, alig 24 óra múlva pedig újabb győzelmet aratott. Ezúttal a verseny első felében – miközben mechanikai probléma és bukás is hátráltatta – inkább tartalékolt a sokáig néhány másodperc előnnyel vezető Sara Casasola, a belga bajnok Marion Riberolle és honfitársai, Aniek Van Alphen és Leonie Bentveld árnyékában, majd a negyedik körben remek pillanatban váltott ritmust és hagyta faképnél a többieket, s végül meggyőző, 17 másodperces előnnyel nyert Riberolle és Casasola előtt.

Ami Vas Blanka további programját illeti, következő versenye a tervek szerint a jövő szombati cyclocross Európa-bajnokság lesz.

