Lucinda Brand ma is megállíthatatlan volt, Vas Blanka a 9. lett Lokerenben

2025.11.02. 18:40
Vas Blanka újabb munkás versenyen van túl (Fotó: Getty Images)
A belgiumi Lokerenben rendezett Trofee Rapencross cyclocrossversenyen Vas Blanka az idény során először végzett a legjobb tízben: a hatkörös viadalt a 9. helyen zárta. A győztes – ahogy szombaton a Koppengbergcrosson – ismét a holland klasszis, Lucinda Brand lett.

Nem kezdődött jól Vas Blanka számára az idénybeli harmadik versenye, miután a rajt után néhány száz méterrel máris ki kellett állnia a depóba kerékpárt cserélni, így hiába rajtolhatott az első sorból, gyakorlatilag fél perc múlva már a 20. hely környékéről kellett megkezdenie a visszazárkózást. Ez aztán végül jól sikerült neki, hiszen két 13. hely után először zárt a legjobb tíz között: a hatkörös táv végén 2:48 perc hátránnyal a 9. helyen haladt át a célvonalon. 

A győztes pedig Lucinda Brand lett – ezúttal is. A 36 éves holland klasszis szombaton a legendás Koppenbergcrosst nyerte meg pályafutása során először, alig 24 óra múlva pedig újabb győzelmet aratott. Ezúttal a verseny első felében – miközben mechanikai probléma és bukás is hátráltatta – inkább tartalékolt a sokáig néhány másodperc előnnyel vezető Sara Casasola, a belga bajnok Marion Riberolle és honfitársai, Aniek Van Alphen és Leonie Bentveld árnyékában, majd a negyedik körben remek pillanatban váltott ritmust és hagyta faképnél a többieket, s végül meggyőző, 17 másodperces előnnyel nyert Riberolle és Casasola előtt.

Ami Vas Blanka további programját illeti, következő versenye a tervek szerint a jövő szombati cyclocross Európa-bajnokság lesz.

ÖSSZEFOGLALÓ A VERSENYRŐL

 

