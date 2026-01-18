Ismét lecsapott a „zöld kaszás”, ezúttal a Frankfurt edzőjét buktatta meg a Werder Bremen

A 45 éves tréner két és fél évig irányította a frankfurti együttest. Első idényében (2023–2024) a 6. helyen végzett a csapattal, majd az előző évadban bronzérmes lett, így a Bajnokok Ligájában is elindultak a „sasok”. Ezzel együtt a jelenlegi idény nem alakult az elvárások szerint, a Frankfurt a 7. helyen tanyázik a bajnokságban, míg a BL-ben a kiesést jelentő 30. helyen áll a csapat.

Toppmöller mérlege 121 tétmeccsen 51 győzelem mellett 34 döntetlen, illetve 36 vereség. A klub közleménye szerint az új vezetőedző kinevezéséig az U21-es csapatot irányító Dennis Schmitt, illetve az U19-es együttessel foglalkozó Alexander Meier veszi át az Eintracht irányítását.

Érdekesség, hogy ez az idény során a negyedik edzőváltás, amit a Werder Bremen elleni döntetlen, vagy épp vereség „provokál ki”. Toppmöller számára a brémaiak elleni pénteki, 3–3-as döntetlen volt fatális, ezt megelőzően a Wolfsburg menesztette Paul Simonist a Werder elleni 2–1-es vereség után novemberben. Szeptemberben a Mönchengladbach rúgta ki Gerardo Seoanét, miután csapata otthon kapott egy négyest a brémaiaktól, míg Erik ten Hag rövid leverkuseni regnálását ugyancsak egy hatgólos brémai iksz torpedózta meg.