Kanadai szenzáció és megtorpanó nagyok Ruandában

164.6 kilométeres távolság és 3676 méteres szintkülönbség várt a női kerékpárosokra az országúti világbajnokság mezőnyversenyén Ruandában, a terep tehát a legerősebb hegyimenőket is alaposan próbára tette. A magyar színeket Vas Blanka képviselte, akinek nagyszerűen alakult az elmúlt két világbajnoksága, 2023-ban Glasgow-ban az U23-asokat tekintve első lett, tavaly Svájcban tizedik helyen végzett.

És megmutatta magát Kigali utcáin is, mintegy nyolcvan kilométerrel a vége előtt egyedül lépett el a mezőnytől, hogy beérje a szökevény osztrák Carina Schrempfet. Ez végül is nem jött össze neki, de utána a visszazárkózott, aztán negyven kilométerrel később is bátor támadást indított, csupán tíz másodperc választotta el az élen tekerő svájci, holland párostól. A macskaköves emelkedő nem esett jól a magyar kerékpárosnak, ráadásul mögötte az üldözők növelték a tempót, így visszaesett.

Tíz kilométerrel a vége előtt ötfős csoport tekert elöl, miközben a sztárok közül a francia Pauline Ferrand-Prévot és a holland Demi Vollering is az egyperces hátrányban lévő főmezőnyben haladt, viszont mivel nem volt rádió, a kerékpárosok nem tudtak egymás pontos helyzetéről. Az élmenők közül az ausztrál Niamh Fisher-Black váltott tempót 6.6 kilométerre a céltól, a veterán spanyol Mavi García és a kanadai Magdeleine Vallieres reagált rá.

Vallieres lépett el az utolsó macskaköves emelkedőn, két kilométer választotta el a világbajnoki címtől A célegyenesre fordulva már mosolygott a kanadai, a 2025-ös év egyik legnagyobb meglepetését jelentve nagyszerű versenyzéssel 23 másodperces előnnyel nyerte meg a ruandai vb-t, ez profi pályafutásának második, de mindenképp a legnagyobb győzelme. A második Fisher-Black lett, a 41 éves García bronzéremmel zárt. Az előzetesen esélyesnek tartott Vollering 1:34 perces hátránnyal hetedik lett, míg a sokat vállaló Vas a 37. helyen zárt.

Címvédésre készül Tadej Pogacar, Valter Attilának jók a megérzései Az egyik duplázásról már lecsúszott kerékpárosklasszis Tadej Pogacar, ugyanis a világbajnokság időfutamversenyén „hátba csapta” a két és fél perccel később rajtolt Remco Evenepoel. Ebben a számban végül még a dobogó sem jött össze a szlovén számára, országúton viszont ő a címvédő és az egyértelmű esélyes. Rajta kívül a már említett Evenepoel, valamint a mexikói Isaac Del Toro és a brit Tom Pidcock is az esélyesek közé tartozik a 267.5 kilométeres, 6096 méteres szintkülönbségű útonalon. Nagy kérdés, mire megy ezen a macskaköves szektort is tartalmazó, emelkedős terepen az ír „szökőkirály” Ben Healy, és az UAE-t viharos körülmények között elhagyó spanyol Juan Ayuso, esetleg okozhatnak-e meglepetést a franciák. A magyar színeket Valter Attila képviseli, aki tavaly Svájcban 27. lett a vb-n. „Nem költeném a szövetség pénzét és nem venném fel ezt a gyönyörű magyar mezt, ha nem érezném úgy, hogy a világbajnoki mezőnyversenyen benne van a pakliban ez szép eredmény. De elvárást nem tudok megfogalmazni magammal szemben” – fogalmazott Valter a viadalt megelőzően.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR, VILÁGBAJNOKSÁG, KIGALI

Országúti mezőnyverseny, nők (Kigali–Kigali, 164.6 km). Világbajnok: Magdeleine Vallieres (Kanada) 4:34:48 óra, 2. Niamh Fisher-Black (Ausztrália) 23 másodperc hátrány, 3. Mavi García (Spanyolország) 27 mp h., …37. Vas Blanka 11:31 p h.