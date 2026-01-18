Könnyed győzelemmel kezdte az Australian Opent Carlos Alcaraz
A spanyolok hatszoros Grand Slam-győztese, Carlos Alcaraz – aki Melbourne-ben eddig csak az elődöntőig jutott el – vasárnap 6:3, 7:6 (7–2), 6:2-re verte a hazai közönség előtt szereplő Adam Waltont (81.). A 22 éves sztár ezzel megtette az első lépést afelé, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb játékosa, aki minden GS-en diadalmaskodott már.
A decemberben edzőjétől, a szintén GS-bajnok Juan Carlos Ferrerótól megváló Alcarazra a 64 között a német Yannick Hanfmann vár.
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Camilo Ugo Carabelli (argentin) 7:6 (7–5), 6:1, 6:2
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Adam Whalton (ausztrál) 6:3, 7:6 (7–2), 6:2
Yannick Hanfmann (német)–Zachary Svajda (amerikai) 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7–3)
Michael Zheng (amerikai)–Sebastian Korda (amerikai) 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (0–7), 6:3
Corentin Moutet (francia, 32.)–Tristan Schoolkate (ausztrál) 6:4, 7:6 (7–1), 6:3
Alekszandr Bublik (kazah, 10.)–Jenson Brooksby (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4
Tomás Etcheverry (argentin)–Miomir Kecmanovics (szerb) 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4
Arthur Fery (brit)–Flavio Cobolli (olasz, 20.) 7:6 (7–1), 6:4, 6:1
Frances Tiafoe (amerikai, 29.)–Jason Kubler (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3, 6:2
Francisco Comesana (argentin)–Patrick Kypson (amerikai) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3
Alexander Zverev (német, 3.)–Gabriel Diallo (kanadai) 6:7 (1–7), 6:1, 6:4, 6:2
Emilio Nava (amerikai)–Kyrian Jacquet (francia) 6:2, 7:5, 6:7 (5–7), 4:6, 7:6 (10–6)
Cameron Norrie (brit, 26.)–Benjamin Bonzi (francia) 6:0, 6:7 (2–7), 4:6, 6:3, 6:4
Francisco Cerúndolo (argentin, 18.)–Csang Cse-csen (kínai) 6:3, 7:6 (7–0), 6:3
Damir Dzumhur (bosnyák)–Liam Draxl (kanadai) 7:5, 6:0, 6:4
Jaime Faria (portugál)–Alexander Blockx (belga) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4