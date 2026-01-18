Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: Ferencváros–Podravka Koprivnica

2026.01.18. 15:52
null
(Fotó: Czinege Melinda, archív)
női kézi BL női kézilabda közvetítés FTC női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Podravka Koprivnica FTC-Rail Cargo Hungaria
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában a Ferencváros győzelmi reményekkel fogadja a horvát Koprivnicát. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!


NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát), Érd – ÉLŐ!

Cikkünk folyamatosan frissül, a modul betöltése eltarthat néhány másodpercig!

 

