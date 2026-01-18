Nemzeti Sportrádió

Rövid pályás gyorskorcsolya: bronzérmes a magyar vegyes váltó az Eb-n

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.01.18. 14:29
Balról jobbra: Tiborcz Dániel, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Végi Diana Laura Nógrádi Bence Somodi Maja
A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű vegyes váltó a harmadik helyen végzett a tilburgi Európa-bajnokságon.

Tiborcz Dániel esése nem tett jót a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott hangulatának, de muszáj volt a jégre koncentrálni, már csak azért is, mert rögtön a délutáni program a vegyes váltók B-, majd A-döntőjével kezdődött – utóbbiban lépett jégre a magyar négyes, mégpedig a hollandokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel.

Mind a négy váltó kvalifikálta magát az olimpiára, a mieink a 12., vagyis az utolsó helyen, így a papírforma szerint nem mutatkozott sok esély az éremre.

De ugye a short trackben bármi megtörténhet…

A hazai közönség legnagyobb örömére a hollandok vezették a mezőnyt (az első néhány kört leszámítva), és azért korcsolyáztak, hogy a szombati négy arany után az ötödiket is begyűjtsék – a négyes döntő ketté vált, a hollandok és az olaszok harcoltak az aranyért, mi pedig üldöztük a lengyeleket a bronzért.

Úgy tűnt, így, ebben a sorrendben érkeznek a váltók a célba is, csakhogy az olaszok legjobbja, Pietro Sighel hibázott a legvégén, kicsúszott – a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű négyes meg köszönte szépen a bronzérmet.

Az elődöntőt is ebben az összeállításban futotta a magyar csapat, pénteken viszont Tiborcz Dániel is ott volt a jégen, és ott volt az eredményhirdetésnél, ez pedig azt jelenti, hogy bár az első hírek arról szóltak, Tiborczot kórházba szállították, a csapattól kapott információ szerint ez nem történt meg, és a milánói induló sokkal jobban is van – ez az éremátadásnál is látszott.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TILBURG
Vegyes váltó (2000 m)
1. Hollandia 2:37.896
2. Lengyelország 2:38.342
3. Magyarország (Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun – Tiborcz Dániel)

 

