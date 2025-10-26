Tizenharmadik hellyel kezdett Vas Blanka Belgiumban

Sár, falevelek, technikás kanyarok és macskaköves szektor – minden adva volt a belgiumi Overijse városában egy nagyszerű terepkerékpáros-viadalhoz. A superprestige-sorozat aktuális állomásának mezőnyében Vas Blanka is helyet kapott, tavaly ötödikként végzett itt. A magyar bringás legutóbb az országúti világbajnokságon tekert még szeptemberben, azóta megházasodott, most pedig nekivágott az általa kifejezetten kedvelt terepkerékpáros-idénynek.

Vas nagyszerűen kezdett, az élen is tekert, aztán a második körben leszakította őt a rutinos holland Lucinda Brand és az olasz Sara Casasola. A folytatásban összedolgoztak elöl, mögöttük a holland Aniek van Alphen igyekezett zárkózni, de ez nem jött össze. Brand a vége felé közelítve próbálta leszakítani Casasolát, de riválisa – szó szerint – állta a sarat, és amikor Brand elesett egy facölöpben, hatalmas esélyt kapott a győzelemre.

Casasola élt is a lehetőséggel, szólóban szerezte meg pályafutása legnagyobb sikerét, a dobogóra még a két említett holland léphetett fel. Vas hátrébb csúszott, végül 3:59 perces lemaradással a 13. helyet szerezte meg. November elsején a Koppenbergcrosson folytatja, és a tervek szerint a november 8-i Európa-bajnokságon is indul.

HEGYIKERÉKPÁR

Superprestige-sorozat, Overijse

Nők. 1. Sara Casasola (olasz, Crelan-Corendon) 45:53 perc, 2. Brand (holland, Baloise Glowi Lions) 28 másodperc hátrány, 3. Van Alphen (holland, Seven Racing) 37 mp h., …13. Vas Blanka (SD Worx) 3:59 p h.