Vas Blanka 13. lett a Koppenbergcrosson

Vas Blanka 6:12 perces hátránnyal ért célba a győztes Lucinda Brand mögött.

A nagy hagyományokra visszatekintő viadalon először 2019-ben állt rajthoz Vas Blanka, akkor tizedik lett, míg két évvel később már a dobogóra is felléphetett, azóta is ez a harmadik helyezés a legjobb eredménye, tavaly negyedik lett.