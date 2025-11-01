Vas Blanka 13. lett a Koppenbergcrosson

Nemzeti Sportrádió

2025.11.01.
Vas Blanka
Vas Blanka a 13. helyen zárta az Oudenaarde város melletti ikonikus macskaköves dombot is magába foglaló Koppenbergcross cyclocrossversenyt.

Vas Blanka 6:12 perces hátránnyal ért célba a győztes Lucinda Brand mögött.

A nagy hagyományokra visszatekintő viadalon először 2019-ben állt rajthoz Vas Blanka, akkor tizedik lett, míg két évvel később már a dobogóra is felléphetett, azóta is ez a harmadik helyezés a legjobb eredménye, tavaly negyedik lett.

 

