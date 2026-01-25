Terepkerékpár-világkupa: Vas Blanka harmincharmadik lett Hoogerheidében

Vas beragadt a rajtnál, de fokozatosan jött egyre előrébb és az első kört az ötödik helyen zárta. A lépcsővel és épített rámpával nehezített pályán a mezőny sokáig egyben haladt, az SD Worx-Protime a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar bringása az élcsoportban tekert. A hétkörös viadal negyedik körét az élen kezdte meg, azonban egyre hátrébb sodródott, a verseny második felében pedig már a mezőny hátuljában tempózott.

Az első helyet – akárcsak egy nappal korábban Maasmechelenben – a holland Puck Pieterse szerezte meg, Vas csaknem három perc lemaradással 33. lett. Ezzel a futammal zárult a vk-sorozat, következik a világbajnokság, amelynek felnőtt női versenyét jövő hét szombaton rendezik a hollandiai Hulstban.

TEREPKERÉKPÁR-VILÁGKUPA, HOOGERHEIDE

1. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) 51:54 perc

2. Kristyna Zemanova (cseh, VIF) 6 másodperc hátrány

3. Amandine Fouquenet (francia, Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) 10 mp h.

...

33. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 2:48 perc hátrány