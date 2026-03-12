Nemzeti Sportrádió

Az erős Van der Poel újabb szakaszt nyert meg

J. B. J. B.
2026.03.12. 16:40
Mathieu van der Poel (Fotó: Getty Images)
Az olasz Giulio Pellizzari második lett, de a jóváírásnak köszönhetően átvette a vezetést összetettben a Tirreno–Adriatico országúti kerékpárversenyen.

Négy emelkedő várt a Tirreno–Adriatico mezőnyére a hétnapos viadal negyedik etapján. A Tagliacozzo és Martinsicuro közötti 213 kilométeres távon Valter Attila újfent sokat dolgozott csapatáért, a Bahrain-Victorious kerékpárosa feltűnt a főmezőny élén is. A sík befutó felé közelítve rendeződtek a csoportok, elöl a vismás Matteo Jorgenson diktálta a tempót, majd az egy kilométeres kapu alatt az UAE svájci bringása, Jan Christen indított hosszú támadást, aztán sűrűn nézegetett hátrafelé, mire rövidesen beérték. Filippo Ganna volt a következő bátor próbálkozó, de ő sem bírta végig.

Jött viszont az erőtől duzzadó Mathieu van der Poel, s a holland lendülete kitartott a célig, ezzel megszerezte második sikerét a viadalon. A második helyezett Giulio Pellizzari is örülhetett, a jóváírásnak köszönhetően átvette a vezetést az addigi kék trikós Isaac del Torótól.

Pénteken a Marotta-Mondolfo és Mombaroccio közötti dimbes-dombos, 184 kilométeres szakasz következik.

KERÉKPÁR
61. TIRRENO–ADRIATICO
4. szakasz (Tagliacozzo–Martinsicuro, 213 km): 1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 4:51:40 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Johannessen (norvég, Uno-X) a. i., …79. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 3:00 perc hátrány. Az összetett állása: 1. (kék trikóban) Giulio Pellizzari 15:27:00 óra, 2. Del Toro (mexikói, UAE) 2 másodperc h., 3 Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 21 mp h., …85. Valter 9:00 p h.

 

