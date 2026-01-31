Vas Blanka negyedik lett a terepkerékpáros-világbajnokságon

Ismerős helyszínen állt rajthoz Vas Blanka, a holland kisváros, Hulst ugyanis gyakori helyszíne a különféle terepkerékpáros viadaloknak. A rendezők az idei világbajnokságra kifejezetten nehéz pályát állítottak össze, a meredek emelkedők mellett mesterséges lejtők és lépcsők is feladták a leckét. A Vas család azonban nem rettent meg ettől, Vas Barnabás ugyanis U23-as férfiak viadalán végzett hatodikként, majd követezett nővére, Blanka a nők mezőnyében.

Elkapta a rajtot a magyar kerékpáros, az esélyes két holland, Ceylin Alvarado és Lucinda Brand mögött harmadikként tekert. Estek-keltek a bringások, a harmadik kör során Brand lépett el az élen, míg Vas négyfős csoportban haladt kisebb lemaradással. A hatodik, utolsó körnek megnyugtató előny tudatában vághatott neki Brand, Alvarado második helye sem forgott veszélyben, Vas viszont nagyot csatázott Puck Pietersével, de a vége felé némiképp kicsúszott egy kanyarban. Időközben az olasz Sara Casasola feladni kényszerült, míg a belga Norbert Riberollét kizárták.

A bronzéremért zajló csatában a célegyenesre Pieterse fordulhatott előnnyel, Vas végül öt másodperccel maradt le a dobogóról, és 2025-höz hasonlóan idén is ő lett a legjobb nem holland a vb mezőnyében – Brand pedig 2021 után ünnepelhetett ismét vb-címet, így a szivárványos trikó őt illeti.

„Ez volt a legjobb versenyem a szezonban. Örülök, hogy így sikerült befejeznem az idényt, mert elég szenvedős volt. Ez egy megnyert negyedik hely, ami nagyon megnyugtat. Ez kellett nekem idén, mert elgondolkodtam, miért is csinálom ezt télen. Ez most adott egy löketet a következő évre, és remélem, egyszer összejön a dobogó vagy akár még jobb eredmény is” – értékelte Vas Blanka az M4 Sport helyszíni stábjának az eddigi legjobb világbajnoki szereplését ebben a szakágban.

TEREPKERÉKPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, HULST

Nők

Világbajnok: Lucinda Brand (Hollandia) 49:16 perc

2. Alvarado (Hollandia) 27 másodperc hátrány

3. Pieterse (Hollandia) 51 mp h.

4. Vas Blanka 56 mp h.