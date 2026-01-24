Nemzeti Sportrádió

Terepkerékpár-vk: Vas Blanka hatodik lett Maasmechelenben

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 15:44
null
Vas Blanka a múlt heti versenyen (Fotó: AFP)
Címkék
Vas Blanka Bruchner Regina terepkerékpár
Vas Blanka a hatodik helyen ért célba Maasmechelenben, a terepkerékpáros világkupa-sorozat szombati állomásán.

Vas Blanka tavaly saras körülmények között győzni tudott ezen a pályán, ezúttal viszont száraz volt az idő. A második sorból rajtolva korán az élcsoportban tekert, és bár a dobogós helyekért végül nem volt harcban az SD Worx-Protime – a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes – magyar bringása, így is értékes hatodik helyet szerzett az utolsó előtti vk-viadalon, egy héttel a világbajnokság előtt.

A versenyt a holland Puck Pieterse nyerte meg, Vas lemaradása 45 másodperc volt.

A magyar bajnok Bruchner Regina nem fejezte be a versenyt.

Világkupa, Maasmechelen
1. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) 47:33 perc
2. Ceylin del Carmen Alvarado (holland, Fenix-Premier Tech) 10 másodperc hátrány
3. Amandine Fouquenet (francia, Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) 11 mp h.
…6. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 45 mp h.

(MTI)

 

Vas Blanka Bruchner Regina terepkerékpár
Legfrissebb hírek

Terepkerékpár-vk: Vas Blanka kilencedik Spanyolországban

Kerékpár
2026.01.18. 15:43

Terepkerékpár-ob: Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok

Kerékpár
2026.01.11. 18:31

Nagyot bukott, véget ért a háromszoros világbajnok kerékpáros idénye

Kerékpár
2026.01.03. 12:36

Negyedik hellyel zárta az évet Vas Blanka

Kerékpár
2025.12.30. 20:38

Cigarettagőzt fújtak az arcába, nagy bajba kerülhet Van der Poel

Kerékpár
2025.12.29. 12:38

Vas Blanka negyedik helyen zárt a szezonbeli első vk-futamán

Kerékpár
2025.12.26. 15:36

Vas Blanka második lett a zolderi terepkerékpáros versenyen

Kerékpár
2025.12.23. 15:08

Terepkerékpár: újabb Eb-éremmel tette le a névjegyét Szilasi Dániel

Utánpótlássport
2025.12.04. 14:45
Ezek is érdekelhetik