Terepkerékpár-vk: Vas Blanka hatodik lett Maasmechelenben

Vas Blanka tavaly saras körülmények között győzni tudott ezen a pályán, ezúttal viszont száraz volt az idő. A második sorból rajtolva korán az élcsoportban tekert, és bár a dobogós helyekért végül nem volt harcban az SD Worx-Protime – a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes – magyar bringása, így is értékes hatodik helyet szerzett az utolsó előtti vk-viadalon, egy héttel a világbajnokság előtt.

A versenyt a holland Puck Pieterse nyerte meg, Vas lemaradása 45 másodperc volt.

A magyar bajnok Bruchner Regina nem fejezte be a versenyt.

Világkupa, Maasmechelen

1. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) 47:33 perc

2. Ceylin del Carmen Alvarado (holland, Fenix-Premier Tech) 10 másodperc hátrány

3. Amandine Fouquenet (francia, Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) 11 mp h.

…6. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 45 mp h.

