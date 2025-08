Hivatalos: Valter Attila elhagyja a Vismát és a Bahrainnél folytatja

Valter Attila új csapatát 2016 augusztusában a bahreini királyi család tagja, Nassszer bin Hamad al-Kalifa, azaz Nasszer herceg hozta létre, ami azt jelenti, hogy az anyagi csődtől nem kell félnie az istállónak. Ennek megfelelően első teljes idényére a brigád igen kiváló kerékpárosokat szerződtetett, például azon hét kerékpáros egyikét, aki mindhárom háromhetest megnyerte pályafutása során: Vincenzo Nibalit, vagy éppen a későbbi Európa-bajnok, és Paris–Roubaix-győztes Sonny Colbrellit. Rögtön az első évben már össze is jöttek az első szakaszgyőzelmek a háromheteseken, Nibali egy Vuelta- és egy Giro-etappot húzott be 2017-ben. A következő idényre érkezett a kiválóan lejtmenetező Matej Mohoric, a 30 éves szlovén azóta is a gárdát szolgálja, és 2020-ban egy szezont ott töltött Mark Cavendish is. Egy évvel később érkezett a tragikus sorsú Gino Mäder, aki egyébként megnyerte azt a szakaszt a 2021-es Girón, amelyen Valter átvette a rózsaszín trikót. A csapatot először 2022-ben legyintette meg a tragédia szele, amikor Colbrelli a katalán kör első szakaszán a sprintben a második helyen ért célba, ám röviddel a befutó után eszméletlenül esett össze: szívrohamot kapott, s újra kellett éleszteni. Ez sikerült, ám versenyzői pályafutását be kellett fejezze – ma egyébként ő is a csapat vezetőségébe tartozik. Alig 15 hónap múlva aztán már lecsapott a tragédia: Gino Mäder a svájci kör ötödik szakaszán egy lejtmenetben elesett, lecsúszott az útról és eszméletlenül találtak rá méterekkel lejjebb. Hiába próbálták megmenteni, nem jártak sikerrel az orvosok. A csapat a háromhetesek közül leginkább a Girón szerepel jól, alapítása óta minden évben a top ötben végzett egy versenyzőjük, ám győzni egyszer sem sikerült. A 2026-os idényre Valter az első új versenyzője az istállónak, ahol jelenleg többek között a francia Lenny Martinez, Antonio Tiberi, Pello Bilbao és Santiago Buitrago is ott van, ám többek jövője még kérdéses.