Schneller Domonkos: Jó eséllyel tudnánk kvótát szerezni, ha a terepkerékpár bekerülne a téli olimpia programjába

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) munkacsoportot hozott létre annak feltérképezésére, hogy havas-jeges sportok mellett milyen más sportágak szerepelhetnének a téli játékokon. Az első javaslatok között ott van a mezeifutás vagy a terepkerékpározás. Schneller Domonkos az MTI megkeresésére arról beszélt: már évek óta nagyon várnak arra, hogy ez megtörténjen, ő maga is egyeztetett erről márciusban David Lappartient-nel, a nemzetközi szövetség (UCI) elnökével, aki biztosította róla, hogy ez be fog következni.

„Nagyon örülünk annak, hogy egy lépéssel újra közelebb kerültünk ehhez, hiszen Magyarországon ma számos kifejezetten jó, a saját korosztályában a világ elitjéhez tartozó vagy annak közelében lévő versenyzővel rendelkezünk” – szögezte le az MKSZ első embere, aki kiemelte a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Vas Blankát, illetve a fiatalabbak közül öccsét, Vas Barnabást, továbbá Takács Zsombort.

„Itt kifejezetten közelebb állunk a világelithez, mint adott esetben a kerékpársporton belül más szakágak tekintetében. Ha ezt valóban beemelnék a programba, akkor jó eséllyel tudnánk kvótát szerezni, és nagyobb valószínűséggel tudnánk pontszerző helyen végezni azokhoz a szakágakhoz képest, ahol Magyarország nem feltétlenül van benne a harminc legjobb országban” – fejtette ki.

Schneller Domonkos hozzáfűzte: ez az ország szempontjából azért lenne különösen jó, mert a cyclocrosshoz sokkal több adottság áll rendelkezésre és sokkal olcsóbb sport is, mint például az alpesi sí.

„Óriás-műlesiklásban soha nem fogunk tudni egy svájcihoz vagy osztrákhoz hasonló edzéskörülményeket biztosítani versenyzőinknek. Terepkerékpárban Debrecenben már most is rendelkezésre áll, és adott esetben Újbudán is, ezek mellett viszonylag kis költséggel kialakítható még néhány olyan központ, aminek a segítségével föl lehet venni a versenyt a világelittel is” – vélekedett.

Kitért arra a szándékra is, hogy Magyarországon valamely kerékpáros szakágban világbajnokságot rendezzenek. Amint elmondta, egy országúti kerékpáros világbajnokság töredékébe kerül „mondjuk egy atlétikai vagy egy vizes világbajnoksághoz képest”.

„Itt adott esetben egy cselgáncs-, birkózó- vagy vívó-világbajnokság költségénél is alacsonyabb összegekről beszélünk, ami viszont Magyarországot egy újabb sportág vonatkozásában fel tudná helyezni a világtérképre – fogalmazott az MKSZ elnöke, aki szerint ez a hazai versenyzőknek is nagyon sokat tudna segíteni akár az olimpiai részvétel szempontjából is, így „ez a terv továbbra is él. – Mi akkor tudunk érdemben lobbizni, ha van egy kormányzati elköteleződés emellett.”

Ugyanakkor a kerékpársport szakágaiban „tolongás van” a világbajnokságok megrendezéséért. Ezzel együtt meglátása szerint hegyikerékpárban, országúton, terepkerékpárban vagy akár a murvás utakon rendezett gravelben is „abszolút készen állunk a rendezésre”.

„Mivel az elmúlt években Magyarország bizonyította, hogy képes megrendezni a Giro d'Italia nagy rajtját, illetve a Tour de Hongrie-t az egész közép-európai térség legszínvonalasabb többnapos versenyévé, kifejezetten híres és nagyon magas szinten elismert viadallá tudtuk tenni. Ezért bőven rendelkezésünkre áll az a tudás és szakembergárda, amelyik lehetővé tenné a rendezést. Azt gondolom, hogy teljes mértékben készen állunk rá.”

Hozzáfűzte: a pályakerékpár kivétel, ezen szakág világbajnokságához lenne egyedül szükség egy nagyobb beruházásra.

„Lényegében az összes többi szakágban, ha lenne egy kormányzati elköteleződés és egy pozitív döntés az UCI részéről, akkor gyakorlatilag egy éven belül meg tudnánk rendezni bármelyik szakágban egy világbajnokságot” – szögezte le.

A 2030-as téli olimpiát a francia Alpokban rendezik.