Pogacar ellen nincs megoldás – sorozatban ötödször nyerte meg a Lombardiát

Öt év után először rendezték magyar induló nélkül az országúti kerékpárosok idényének utolsó klasszikus egynapos versenyét, a Lombard körversenyt, hiszen a Visma Lease a Bike-tól az idény végén a Bahrain Victorioushoz igazoló Valter Attilát csapata ezúttal nem nevezte. Ott volt viszont a mezőnyben az elmúlt hetekben kiváló formát futó Tadej Pogacar, aki a világbajnokság és az Európa-bajnokság megnyerése után kedden a Tre Valli Varesinén aratott győzelmével készült arra, hogy történelmet írjon, s elsőként egymás után ötödik alkalommal is diadalmaskodjon a Lombardián.

Az idén Comóból Bergamóba tekerő mezőnyre a 241 kilométer mellett 4639 méter szintkülönbség várt, s rögtön a hivatalos rajt után az amerikai bajnoki trikóban tekerő Quinn Simmons vezetésével ki is alakult egy 14 fős szökevénycsoport – amelybe igazán jó nevű bringások kerültek bele. A szökés előnye három, három és fél percnél nagyobbra nem nőtt, a mezőny elején pedig az UAE előbb Domen Novakkal, majd pedig Pavel Sivakovval dolgozott azért, hogy Pogacarnak legyen esélye sorozatban ötödször megnyerni a versenyt. A mezőny a Passo della Crocetta, majd a néhány kilométerrel később következő Zambla Alta emelkedőin a szökésből egyre többen szakadoztak le. Az utolsó emelkedőn pedig Pogacar előbb megköszönte a pályafutása utolsó versenyét teljesítő csapattársának, Rafal Majkának, hogy ma – és az elmúlt évek során – is érte dolgozott, majd tempót váltva faképnél hagyta az ekkorra már csupán néhány fősre csökkent esélyesek csoportját, majd rövidesen a szökésből az utolsó mohikánt – Simmonst – is befogta, majd 33.8 kilométerre a céltól őt otthagyva egyedül indult tovább.

A világbajnok szlovén senkitől sem zavartatva óriási előnnyel ért célba, ötödször győzött a Lombardián, ezzel beérte az örökrangsor élén az olasz Fausto Coppit. Egyben ő az első, aki bármely Monumentumot öt egymást követő évben megnyert, ráadásul első abban is, hogy egy éven belül mind az öt legnagyobb egynapos viadal mindegyikén dobogóra állhatott.

Pogacar mögött végül ahogy a vb-n és az Eb-n is a belga Remco Evenepoel érkezett meg másodikként – a hajrában a szurkolók sorfala előtt két összeakadó kísérő motoros akadályozta –, harmadikként meglepetésre az ausztrál Michael Storer haladt át a célvonalon.

POGACAR ÉS EVENEPOEL ÉRTÉKELÉSE AZ M4SPORTNAK

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

119. LOMBARDIAI KÖRVERSENY (Como–Bergamo, 241 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE-XRG) 5:45:53 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 1:48 perc hátrány

3. Michael Storer (ausztrál, Tudor) 3:14 p h.

A 2025-ÖS MONUMENTUMOK GYŐZTESEI

Milánó-Sanremo: Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck)

Flandriai körverseny: Tadej Pogacar (szlovén, UAE-XRG)

Párizs-Roubaix: Van der Poel

Liege-Bastogne-Liege: Pogacar

Lombardiai körverseny: Pogacar