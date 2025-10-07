Pogacar ezúttal csak húsz kilométeres szólóval nyert

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó – szól a közmondás, és ennek tökéletesen megfelelt Tadej Pogacar cselekedete. Tavaly ugyanis a több mint százéves múltra visszatekintő Tre Valli Varesine nevű olaszországi egynapos viadal a szakadó eső miatt félbeszakadt, és az ott tekerő szlovén klasszis még akkor megígérte, hogy jövőre visszatér.

Így is tett, két nappal az Európa-bajnokság után és néggyel a rangos Il Lombardia előtt rajthoz állt az UAE bringása, és ezúttal az időjárás is kegyes volt, napsütésben szelték a köröket a dombok között a kerékpárosok, köztük többek között Isaac del Toróval és Primoz Rogliccsal. 140 kilométernyi tekerés után Egan Bernal és Lorenzo Milesi haladt legelöl, Pogacar a főcsoportban tekert 1:30 perces lemaradással, aztán később az élmenő kettős kiegészült az amerikai bajnok Quinn Simmonsszal.

26 kilométerrel a vége előtt Pogacar egy kisebb csoport támadásával ellépve felért Bernalékhoz. Nem sokat tekertek együtt, az utolsó körön a szlovén tempót váltva faképnél hagyta a többieket. Mögötte azért nagyobb csata zajlott a második helyért, a sprintet Albert Withen Philipsen nyerte meg, a dobogóra még Julian Alaphilippe fért oda.

„A terv az volt, hogy kivárunk az utolsó körig és jó helyen érkezünk meg – fogalmazott újabb győzelme után Pogacar. – A Tudor csapata viszont korán nyitott, Del Toróval így ketten az egyik emelkedőnél támadunk. Nagyon jó helyzetben találtunk magunkat, az élmezőnyben voltunk. Tudtuk, hogy senki sem segít majd be nekünk igazán, így amikor láttam, hogy van egy kis előnyöm a lejtőn, a körforgalom után a sík részen megnyomtam. Tudtam, hogy még ha ki is merülök, ott van Isaac hátul, aki megnyerheti a versenyt a mezőnyből, vagy akár egyedül is. Nyilvánvaló, hogy hosszú az idényem, de Lombardia a nagy cél, és extrán motivált vagyok. Ráadásul ez egy Monumentum, az egyik legnagyobb egynapos verseny a naptárban, szóval a lábaimnak szombatra jó formában kell lenniük.”

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

TRE VALLI VARESINE (Busto Arsizio–Varese, 200.3 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:34:28 óra

2. Albert W. Philipsen (dán, Lidl-Trek) 45 másodperc hátrány

3. Julian Alaphilippe (francia Tudor) azonos idővel