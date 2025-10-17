Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Mint ismert, Valter Attila a kuanghszi körversenyen búcsúzik jelenlegi csapatától, a Visma–Lease a Bike-tól. A magyar bringás összetettben a 13. helyről várta a Bama–Jincsengjang közötti negyedik szakaszt, amelyen 176.8 kilométeres táv várt a versenyzőkre.

Mezőnybefutó után ez a szakasz is a francia Paul Magnier győzelmével ért véget, a második helyen a cseh Pavel Bittner, a harmadikon a belga Jordi Meeus végzett. A verseny eredményközlő oldala szerint Valter a 37. helyen ért célba, így összetettben jelenleg a 15. helyen áll, 38 másodperccel lemaradva az első helyzett Magnier mögött.

A körversenyből még két szakasz van hátra: szombaton 165.8 kilométer, vasárnap 134.3 kilométer vár a versenyzőkre.