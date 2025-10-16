Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Az elegáns I. kerületi Sunhill Bistróban tett nagy bejelentést az MBH Bank Ballan CSB kerékpároscsapata: 2026-tól náluk teker a magyar országúti bajnoki címvédője, Dina Márton és a 2017-es Tour de Hongrie összetettbeli második helyezettje, Peák Barnabás – aki akkor felülmúlta napjaink szinte legyőzhetetlen szupersztárját, a szlovén Tadej Pogacart.

„Eleinte sokat gondolkodtam, mert élő szerződésem volt. Annyira szerettek volna az MBH-nál, hogy kivásároltak, ez nem gyakori jelenség a kerékpársportban. Jól éreztem magam, viszont óriási dolog tagja lenni egy magyar bejegyzésű prokontinentális csapatnak. Az, hogy húzóember lehetek, nyomást rak rám, de jövőre nagyon jól szeretnék teljesíteni, bebizonyítani, hogy nem levezetni jövök ide, mindenesetre az eddigi tapasztalataim nagyon pozitívak” – fogalmazott a bejelentéskor Dina Márton, aki ebben az évben a baszk Euskaltel-Euskadi színeiben tekert, júniusban Pannonhalmán pályafutása során először nyerte meg az országúti magyar bajnokságot, letaszítva a trónról Valter Attilát. A magyar kerékpáros 2021-ben indult a Giro d’Italián, lapunknak nemrég elmondta, nagy álma, hogy indulhasson még háromhetesen.

Dinához hasonlóan Peák Barnabást is láthattuk már az olasz körversenyen – 2022-ben ment végig az akkor Budapestről rajtoló háromhetesen –, ő legutóbb a cseh ATT Investments színeiben szerepelt.

„Ha a karrierem bármelyik pontján jön ilyen lehetőség, szó nélkül igent mondtam volna. Nagyon vágytam és jól jött, korábban, 2023-ban már beszélgettünk erről, most a csapat is szintet lépett. Külön öröm, hogy Dina Marcival együtt csatlakozhatok a csapathoz. 2017 óta nem volt magyar versenytársam és kollégám, azóta kizárólag külföldön tekertem, a legjobb éveimben is éreztem, jó lenne, ha lennének magyarok körülöttem. Láttuk a jövő évi kerékpárt, szerintem nagyon jó, technikailag odatették és kiegészítők terén is a professzionális szinthez elvárt, nem lesz kifogásunk. Nem kívánságműsor, de szeretnék indulni a Tour de Hongrie-n, de látom, hogy ehhez milyen teljesítményre van szükség. Szeretnék országúton és időfutamon is nyerni, utóbbihoz megfelelő testfelépítés és technikai tudást is felszedtem, jövőre jó esélyem lehet” – mondta a 26 éves kerékpáros, aki egyébként 2018-ban volt magyar bajnok országúti mezőnyversenyben.

Ezzel a lépéssel hosszú idő után újra lehetőség nyílik arra, hogy hazai klasszisok magyar háttérrel bizonyíthassanak a nemzetközi mezőnyben. Mindez egyben erős üzenet is a sportszakmai előrelépés mellett: a dinamikusan fejlődő magyar kerékpársport képes önálló, fenntartható jövőt építeni.

Az olasz eredetű MBH Bank Ballan CSB 2019 óta működik UCI kontinentális besorolással, a csapat fejlődésének új lendületet adott a magyar főszponzor támogatása. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő istállóban olyan nemzetközi kiválóságok nevelkedtek, és szerepeltek mint napjaink egyik legjobb időfutamosa, Filippo Ganna, Juan Ayuso, Filippo Baroncini és Giulio Ciccone, vagy éppen az ezredforduló éveinek kiváló egynapos menője, a '99-es Lombardia győztese, Mirko Celestino. A csapat eltökélt abban, hogy hidat képezzen a magyar tehetségek és a nemzetközi elit között, miközben stabil, hosszú távú hátteret biztosítanak a sportolóknak.

Az MBH Bank Ballan CSB a következő idényben is a fenntartható növekedést és a magyar identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. A főbb stratégiai irány a nemzetközi versenynaptár bővítése, rendszeres részvétel az UCI Europe Tour és ProSeries viadalain, emellett saját, magyar logisztikai és szakmai bázis kiépítése, fiatal tehetségek bevonása és fejlődésük támogatása.

Az utánpótlásnevelésben fontos szerepet játszik az MBH Bank Cycling Team, amely szorosan együttműködik az olasz „nagycsapattal.” Az elmúlt években az ország egyik legmeghatározóbb utánpótlásbázisává nőtte ki magát, az elmúlt időszakban több korosztályos válogatottat és bajnokot adott a mezőnynek. Révész Ádám idén U19-es országúti bajnok lett, Helmle Mátyás harmadik lett az időfutam ob-n és több bringás is bekerült az MBH Bank Ballan CSB keretébe. Közös céljuk, hogy átjárható utat teremtsenek a fiatal magyar bringások számára az utánpótlásból a profi mezőnyig.

