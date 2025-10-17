Nemzeti Sportrádió

Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CBS-nél

P. V.P. V.
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 09:54
null
Az MBH Bank Ballan CBS vezetősége a magyar versenyzőkkel (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kerékpár MBH Bank Ballan CSB Peák Barnabás Dina Márton
Az MBH Bank Ballan CBS csütörtökön jelentette be Dina Márton és Peák Barnabás leigazolását. A prokontinentális szintűvé váló kerékpárcsapat versenyigazgatója arról beszélt, hogy mindkettejüknek vezérszerepet szánnak.

Davide Martinelli, az MBH Bank Ballan CBS versenyigazgatója azt várja a két új magyar igazolástól, Dina Mártontól és Peák Barnabástól, hogy vezéregyéniségei legyenek a csapatnak a következő idényben. Mint az a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, mindkét versenyző rendkívül boldog, hogy mostantól magyar prokontinentális szintű csapatban kerékpározhat. 

Hogy mi vár az MBH Bank Ballan CBS-re a következő idényben, mivel elégedett már most Deák Gábor, a csapat elnöke, illetve min szeretne az idény végén dilemmázni, videónkból kiderül. 

Kerékpár
16 órája

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Hosszú idő után nyílik ismét lehetőség arra, hogy két magyar kerékpáros hazai támogatással versenyezzen a nemzetközi mezőnyben.

 

kerékpár MBH Bank Ballan CSB Peák Barnabás Dina Márton
Legfrissebb hírek

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
2 órája

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Kerékpár
16 órája

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Kerékpár
Tegnap, 10:59

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
2025.10.15. 09:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46

„Nem úgy sikerült ez az év, ahogy elterveztem” – Valter Attila

Kerékpár
2025.10.13. 16:16

Pogacar ellen nincs megoldás – sorozatban ötödször nyerte meg a Lombardiát

Kerékpár
2025.10.11. 17:50

Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros

Kerékpár
2025.10.10. 17:34
Ezek is érdekelhetik