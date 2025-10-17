Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CBS-nél
Az MBH Bank Ballan CBS csütörtökön jelentette be Dina Márton és Peák Barnabás leigazolását. A prokontinentális szintűvé váló kerékpárcsapat versenyigazgatója arról beszélt, hogy mindkettejüknek vezérszerepet szánnak.
Davide Martinelli, az MBH Bank Ballan CBS versenyigazgatója azt várja a két új magyar igazolástól, Dina Mártontól és Peák Barnabástól, hogy vezéregyéniségei legyenek a csapatnak a következő idényben. Mint az a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, mindkét versenyző rendkívül boldog, hogy mostantól magyar prokontinentális szintű csapatban kerékpározhat.
Hogy mi vár az MBH Bank Ballan CBS-re a következő idényben, mivel elégedett már most Deák Gábor, a csapat elnöke, illetve min szeretne az idény végén dilemmázni, videónkból kiderül.
Kerékpár
16 órája
Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB
Hosszú idő után nyílik ismét lehetőség arra, hogy két magyar kerékpáros hazai támogatással versenyezzen a nemzetközi mezőnyben.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik