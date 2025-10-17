Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CBS-nél

Davide Martinelli, az MBH Bank Ballan CBS versenyigazgatója azt várja a két új magyar igazolástól, Dina Mártontól és Peák Barnabástól, hogy vezéregyéniségei legyenek a csapatnak a következő idényben. Mint az a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, mindkét versenyző rendkívül boldog, hogy mostantól magyar prokontinentális szintű csapatban kerékpározhat.

Hogy mi vár az MBH Bank Ballan CBS-re a következő idényben, mivel elégedett már most Deák Gábor, a csapat elnöke, illetve min szeretne az idény végén dilemmázni, videónkból kiderül.