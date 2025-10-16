Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

A 27 éves magyar bringás a csütörtöki, Csinghszi és Pama közötti 214 kilométeres etapon három másodperccel a főmezőny mögött, a 81. helyen ért be. Az élen az eddigi három szakaszt megnyerő francia Paul Magnier áll a Procyclingstats szakportál alapján.

A 2020-as Tour de Hongrie-n győztes Valter a keddi nyitó etapon szökésben volt és begyűjtött két másodperc jóváírást, szerdán pedig a 64. helyen, Magnier-ével azonos idővel tekert be.

Az összetettben az éllovastól 28 másodperc hátránnyal álló Valternek a vasárnapig tartó kínai viadal az utolsó versenye a Visma–Lease a Bike csapatában, a következő három idényben a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz.