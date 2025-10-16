Nemzeti Sportrádió

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Vágólapra másolva!
2025.10.16. 10:59
null
Valter Attila (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila kerékpár Visma Lease a Bike
Valter Attila a tizedikről a tizenharmadik helyre esett vissza az összetettben a harmadik szakasz után a kuanghszi országúti kerékpáros-körversenyen.

A 27 éves magyar bringás a csütörtöki, Csinghszi és Pama közötti 214 kilométeres etapon három másodperccel a főmezőny mögött, a 81. helyen ért be. Az élen az eddigi három szakaszt megnyerő francia Paul Magnier áll a Procyclingstats szakportál alapján.

A 2020-as Tour de Hongrie-n győztes Valter a keddi nyitó etapon szökésben volt és begyűjtött két másodperc jóváírást, szerdán pedig a 64. helyen, Magnier-ével azonos idővel tekert be.

Az összetettben az éllovastól 28 másodperc hátránnyal álló Valternek a vasárnapig tartó kínai viadal az utolsó versenye a Visma–Lease a Bike csapatában, a következő három idényben a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz.

 

Valter Attila kerékpár Visma Lease a Bike
Legfrissebb hírek

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
Tegnap, 9:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46

„Nem úgy sikerült ez az év, ahogy elterveztem” – Valter Attila

Kerékpár
2025.10.13. 16:16

Pogacar ellen nincs megoldás – sorozatban ötödször nyerte meg a Lombardiát

Kerékpár
2025.10.11. 17:50

Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros

Kerékpár
2025.10.10. 17:34

Giro d'Italia: a szervezők megerősítették, hogy jövőre Bulgáriában rajtol a mezőny

Kerékpár
2025.10.10. 15:15

Schneller Domonkos: Jó eséllyel tudnánk kvótát szerezni, ha a terepkerékpár bekerülne a téli olimpia programjába

Kerékpár
2025.10.09. 18:16

Pogacar ezúttal csak húsz kilométeres szólóval nyert

Kerékpár
2025.10.07. 17:43
Ezek is érdekelhetik