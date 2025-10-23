Tour de France: Barcelonából rajtol a férfiak, Lausanne-ból a nők 2026-os versenye

A csütörtöki, párizsi útvonal-bemutatón elhangzott, hogy a férfiak Barcelonából kezdik meg az összesen 3333 kilométeres viadalt július 4-én egy 19 kilométeres csapatidőfutammal. A 3. szakasz már érinti Franciaországot. A 19. és a 20. etap befutója egyaránt a 21 hajtűkanyaros Alpe d'Huezen lesz, míg a záróetap hagyományosan Párizsban, a Champs-Elysées-n ér véget július 26-án. Ekkor a bringások – akárcsak idén – megmásszák macskaköves a Montmartre-t is

„Köszönhetően a párizsi olimpiának, fenomenális volt a siker. Az olimpia nélkül a Tour soha nem ment volna át a Montmartre-on. Hihetetlen volt a hangulat és az atmoszféra a Rue Lepicen” – mondta Christian Prudhomme versenyigazgató. – „Igazából az volt a vágy, hogy a nehezebb szakaszok a Tour vége felé következzenek. Három kimondottan csúcsbefutó lesz az utolsó négy napon, és ebből kétszer egymás után az Alpe d'Huezen. Bárki is viselje a sárga trikót 48 órával Párizs előtt, nem mondhatja azt, hogy vége.”

A spanyolországi rajt után a Pireneusokon át érkezik a mezőny Franciaországba, az első komolyabb hegyi teszt a hatodik szakaszon lesz, ekkor a Col du Tourmalet-t is meg kell mászni. Egyetlen egyéni időfutam szerepel a programban, a július 21-i 16. szakasz, ekkor 26 kilométert kell tekerni.

A leghosszabb etap a július 17-i lesz, amikor Dole és Belfort között 205 kilométert kell letekerni. A Tourt az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A nők viadala kilencszakaszos, a rajt augusztus elsején lesz Lausanne-ban, a befutó pedig Nizzában augusztus 9-én. A női Tour érinti majd Európa egyik legkeményebb hegyét, a Mont Ventoux-t is. Az össztáv 1175 kilométer. A leghosszabb etap 175 kilométeres, erre augusztus 8-án Sisteron és Nizza között vár a mezőnyre.



A 2026-os férfi Tour de France programja:

Július 4., 1. szakasz: Barcelona–Barcelona, csapatidőfutam 19 km

Július 5., 2. szakasz: Tarragona–Barcelona, 182 km

Július 6., 3. szakasz: Granollers–Les Angles, 196 km

Július 7., 4. szakasz: Carcassonne–Foix, 182 km

Július 8., 5. szakasz: Lannemezan–Pau, 158 km

Július 9., 6. szakasz: Pau–Gavarnie-Gedre, 186 km

Július 10., 7. szakasz: Hagetmau–Bordeaux, 175 km

Július 11., 8. szakasz: Périgueux–Bergerac, 182 km

Július 12., 9. szakasz: Malemort–Ussel, 185 km

Július 13.: szünnap

Július 14., 10. szakasz: Aurillac–Le Lioran, 167 km

Július 15., 11. szakasz: Vichy–Nevers, 161 km

Július 16., 12. szakasz: Nevers Magny-Cours versenypálya–Chalon-sur-Saône, 181 km

Július 17., 13. szakasz: Dole–Belfort, 205 km

Július 18., 14. szakasz: Mulhouse–Le Markstein, 155 km

Július 19., 15. szakasz: Champagnole–Plateau de Solaison, 184 km

Július 20.: szünnap

Július 21., 16. szakasz: Evian-les-Bains–Thonon-les-Bains, egyéni időfutam, 26 km

Július 22., 17. szakasz: Chambéry–Voiron, 175 km

Július 23., 18. szakasz: Voiron–Orcieres-Merlette, 185 km

Július 24., 19. szakasz: Gap–Alpe d'Huez, 128 km

Július 25., 20. szakasz: Bourg d'Oisans–Alpe d'Huez, 171 km

Július 26., 21. szakasz: Thoiry–Párizs, Champs-Elysées, 130 km

A 2026-os női Tour de France programja:

Augusztus 1., 1. szakasz: Lausanne–Lausanne, 137 km

Augusztus 2., 2.szakasz: Aigle–Genf, 149 km

Augusztus 3., 3. szakasz: Genf–Poligny, 157 km

Augusztus 4., 4. szakasz: Gevrey-Chambertin–Dijon (egyéni időfutam), 21 km

Augusztus 5., 5. szakasz: Mâcon–Belleville-en-Beaujolais, 140 km

Augusztus 6., 6. szakasz: Montbrison–Tournon-sur-Rhône, 153 km

Augusztus 7., 7. szakasz: La Voulte-sur-Rhône–Mont Ventoux, 144 km

Augusztus 8., 8. szakasz: Sisteron–Nizza, 175 km

Augusztus 9., 9. szakasz: Nizza–Nizza, 99 km