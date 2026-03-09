Heti program: nyolcaddöntők a nemzetközi labdarúgókupákban, pályán az FTC a Braga ellen

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

21. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

20.45: Lazio–Sassuolo (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ

18.00: DEAC–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-VERSENY, OTOCEC

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

12.20: Szántosi Dávid–Alexander Valuch (szlovák)

BASEBALL

WORLD CLASSICS

11.00: Ausztrália–Dél-Korea (Tv: Sport2)

17.00: Izrael–Dominikai Köztársaság (Tv: Sport2)

Kedd, 1.00: Egyesült Államok–Mexikó (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

12.40: Tirreno–Adriatico, 1. szakasz, egyéni időfutam (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 11.5 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.30: Párizs–Nizza, 2. szakasz (Epone–Montargis, 187 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1035 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.30: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE

NŐI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC

TÉLI PARALIMPIA

ALPESI SÍ

9.30: női és férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

13.30: Csehország–Szlovákia (Tv: M4 Sport)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, 3. forduló; női egyes, 3. forduló

MÁRCIUS 10., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)

21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)

21.00: Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

19.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 2. szakasz (Camaiore–San Gimignano, 206 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 3. szakasz, csapatidőfutam (Cosne-Cours-sur-Loire–Pouilly-sur-Loire, 23.5 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

10.00: női selejtező

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő

MÁRCIUS 11., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 3. szakasz (Crotona–Magliano de Marsi, 221 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 4. szakasz, (Bourges–Uchon, 195 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC

18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

1. FORDULÓ

15.30: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

8.00: férfi selejtező

17.00: női elődöntő, körvívás

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: MAFC–MÁV Előre Foxconn, Székesfehérvár

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

2. FORDULÓ

19.00: VasasPlaket–Szeged VE

19.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: One Eger–Szolnoki Dózsa

20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

5. FORDULÓ

18.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE

18.00: Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D

18.00: One Eger–FTC-Telekom

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)

18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)

21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán)

18.45: Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia)

18.45: AZ (holland)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)

21.00: Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.30: Mondo Classic, Uppsala

DARTS

20.00: Premier League, 6. forduló, Nottingham (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 4. szakasz (Tagliacozzo–Martinsicuro, 213 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 5. szakasz (Cormoranche-sur-Saone–Colombier-le-Vieux, 206.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

15.30: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

10.00: női elődöntő

16.00: férfi elődöntő, körvívás

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő; női páros, elődöntő

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

20.45: Olympique Marseille–Auxerre

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

20.30: Mönchengladbach–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

20.45: Torino–Parma

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

16.30: Otelul Galati–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

21.00: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

8.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 5. szakasz (Marotta-Mandolfo–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 6. szakasz (Barbentane–Apt, 179.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ

18.00: Győr–Budai Farkasok

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ

18:00: Atomerőmű–NKA Univ. Pécs

18.30: DEAC–Sopron

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

9.00: női B-döntő

11.20: férfi elődöntő

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness Pénzügyőr

20.00: Debreceni EAC–Szolnoki RK-SC SI

NŐI EXTRALIGA, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE

AZ 5-9. HELYÉRT

18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE

19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG

14.00: selejtezők

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: női egyes, elődöntő, férfi páros elődöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

3. FORDULÓ

19.00: EPS-Honvéd–One Eger

MÁRCIUS 14., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

22. FORDULÓ

14.00: Karcagi SC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–FC Ajka – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

17.30: Lorient–Lens

19.00: Angers–Nice

21.05: Monaco–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–Augsburg

15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)

18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

15.00: Internazionale–Atalanta

18.00: Napoli–Lecce

20.45: Udinese–Juventus

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

27. FORDULÓ

16.00: Partizan–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

18.00: Spartak Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Dobó Európa-kupa, Nicosia

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

8.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

13.25: Tirreno–Adriatico, 6. szakasz (San Severino Marche–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.15: Párizs–Nizza, 7. szakasz (Nice–Auron, 138.7 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI NB I

17. FORDULÓ

16.00: Esztergom–NEKA

16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

17.00: Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC

17.00: Budaörs–Ferencvárosi TC

18.00: Vác–Győri ETO

18.00: Kozármisleny–Kisvárda

18.00: Vasas–Szombathely

FÉRFI NB I

19. FORDULÓ

17.00: Budakalász–Ferencvárosi TC

18.00: Balatonfüred–Szigetszentmiklós

18.00: Tatabánya–Veszprém

18.00: Komló–Gyöngyös

18.00: NEKA–PLER

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

22. FORDULÓ

18.00: Oroszlány–Szeged

18.00: Falco–Bp. Honvéd

18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár

18.00: Körmend–Szolnok

18.00: Kaposvár–Kecskemét

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

3. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Ausztrália (Tv: M4 Sport)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

9.00: férfi B-döntő

12.00: női döntő

15.00: férfi döntő

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

18.35: világbajnokság, Montreal

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, elődöntő; férfi páros döntő; női páros döntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

2. FORDULÓ

17.00: ELTE BEAC–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–UVSE

17.00: Kaposvári VK–KSI SE

18.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC

MÁRCIUS 15., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Paris FC

17.15: Le Havre–Lyon

17.15: Metz–Toulouse

20.45: Rennes–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Cagliari

15.00: Sassuolo–Bologna

18.00: Como–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Milan

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Dobó Európa-kupa, Nicosia

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

8.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

13.20: Tirreno–Adriatico, 7. szakasz (Civitanove Marche–San Benedetto del Trento, 142 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 8. szakasz, (Nice–Nice 129.2 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

15.45: Trofeo Alfredo Binda, női verseny (Vas Blanka)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

4. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport)

RALI

Szafari-rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

18.35: Világbajnokság, Montreal

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, döntő; női egyes, döntő