Amerikai szakaszgyőzelem Vingegaard első idei versenyén

Jonas Vingegaard a tavaly októberi Európa-bajnokság után állt újra rajthoz egy kerékpárversenyen – karrierje során harmadszor vágott neki a nyolc szakaszból álló Párizs–Nizza körversenynek, 2023-ban a harmadik helyen zárta az összetettet, tavaly viszont az ötödik szakaszon elszenvedett bukása után a hatodikon már nem állt rajthoz. A Visma Lease a Bike 29 éves dán bringásának célja, hogy harmadik nekifutásra megnyerje a nagy presztízsű viadalt, s ezt azért jó páran próbálják majd megakadályozni. A legnagyobb ellenfele a Lidl-Trekből Juan Ayuso, vagy az UAE-ből Brandon McNulty, de a Bahrainből Lenny Martínez vagy éppen a két INEOS-os, Oscar Onley meg Kévin Vauquelin is odaérhet a végelszámolásnál.

Ami a nyitó szakaszt illeti: tíz kilométert sem tett meg a mezőny, mire gyorsan ki is alakult a nap szökése – mire a hatfős elmenés kialakult, az ausztrál Kelland O'Brien már fel is adta a viadalt... A szökevények előnye másfél perc körül stagnált, a két percet egyszer sem érte el, majd a fél távhoz elérve fokozatosan csökkenni kezdett, és az utolsó bő 30 kilométeren kialakított körpályára érve már csupán idő kérdése volt, mikor fogja be őket a hajrára készülő főmezőny.

Alig tíz kilométerrel a cél előtt, a nap utolsó kategorizált emelkedőjén már csak 25 másodperc volt az ötfősre apadt szökés előnye. A mezőnyt vezető Visma nagy tempójának köszönhetően a három kilométeres kapunál Vingegaard és csapata nyugodtan adhatta át a helyét a sprintereknek, kettővel a cél előtt megfogták az elmenést, jöhetett a sprint – igaz, a különböző sorok a nagy hajtás miatt nehezen álltak össze. Bő 800 méterre a céltól egy szűk balkanyarban két kisebb bukás borzolta a kedélyeket, a legjobban az EF rózsaszín mezében tekerő amerikai, Luke Lamperti hajrázott, megelőzve a belga Vito Braetet és a Movistarból a venezuelai Orluis Aulart.

AZ UTOLSÓ 800 MÉTER

A verseny hétfőn az Epone–Montargis közötti 187 kilométeres etappal folytatódik, s jövő vasárnap Nizzában ér véget.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

84. Párizs–Nizza, 1. szakasz (Acheres–Carrieres-sous-Poissy, 170.9 km)

1. Luke Lamperti (amerikai, EF Education) 3:45:17 óra

2. Vito Braet (belga, Lotto-Intermarché) azonos idő

3. Orluis Aular (venezuelai, Movistar) a. i.

Az összetett állása

1. Luke Lamperti (amerikai, EF Education) 3:45:07 óra

2. Vito Braet (belga, Lotto-Intermarché) 4 másodperc hátrány

3. Orluis Aular (venezuelai, Movistar) 6 mp h.