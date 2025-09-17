Záray László a három kilométeres táv korosztályos világcsúcsának megdöntésére készül

„Most már tudok neki örülni, a fő cél a világcsúcs megdöntése lett volna, így elsőre csalódás volt, hogy az nem sikerült” – idézte fel az MTI-nek a 36 éves bringás a svájci Grenchen velodromjában történteket. Záray kettős céllal vágott neki a hatvan percnek: egyrészt a 35-39 éves masters-korosztály világcsúcsát szerette volna megjavítani, amit a dél-afrikai Gert Fouche tart 51,599 kilométerrel, egyúttal Filutás Viktor tavaly novemberben a kőbányai BringArénában tekert 50,135 kilométeres abszolút magyar csúcsát is át kívánta adni a múltnak. Előbbitől végül elmaradt Záray, ám az 51,016 kilométeres teljesítménye a magyar rekord megdöntését jelentette.

A főállásban egy nagy nemzetközi cégnél vezető beszerzőként dolgozó Záray az edzéseket és a versenyzést a munkával összeegyeztetve igyekszik minél magasabb szinten űzni a kerékpározást. Gyerekként alpesisízett, a Mátra SE színeiben többszörös junior magyar bajnok volt és világkupákon indult. Ajánlásra kezdett el 12 esztendeje hegyikerékpározni, ekkor tűzte ki célként maga elé, hogy szeretne mastersként országos bajnoki címet nyerni.

„Ez sikerült is, volt, amikor egy évben nyertem korosztályos ob-t hegyikerékpárban maratoni és az olimpiai távon, illetve országúton és pályán is. Utóbbi szakágban sikerült olyan időt tekernem, amitől megfogalmazódott bennem, hogy akár a korosztályos világbajnokságon is oda lehet férni a dobogó közelébe. Ez végül olyan jól sikerült, hogy tavaly nyertem is” – fejtette ki, utalva arra, hogy két számban, a 3000 méteres egyéni üldözőversenyben és scratchben is a dobogó tetejére állhatott.

Kitért rá: amikor tavaly év végén körvonalazódott, hogy a United Shipping kontinentális szintre lép, az időfutambajnok Pelikán János ajánlására rá is csapattagként gondoltak.

„Ez azonban nem lenne összeegyeztethető a munkámmal, jóval idősebb is vagyok a többi csapattagnál. Úgy gondoltam, hogy én már nem leszek profi” – fogalmazott Záray, aki így végül a csapat amatőr sorát, a United Shipping Spokest erősíti. – „Igazából amatőr kerékpáros vagyok, vagy talán félprofi. Profinak az számít, aki profi csapatban szerződéssel, pénzért kerékpározik.”

A csapat támogatásával készült fel erre az évre: a szezon első felében országúton edzett, felkészülési amatőr versenyeken és külföldi Gran Fondókon – amatőrök számára profi körülmények között rendezett viadalokon – vett részt, hogy növelje az állóképességét.

„Az volt a cél, hogy az időfutam országos bajnokságon fel tudjak állni a dobogóra a profik mellé” – fogalmazott Záray, aki végül negyedik lett, 18 másodperccel elmaradva a háromszoros időfutambajnok Peák Barnabástól.

Az idény második fele már a pályáról szólt, itt készült, az országos bajnokságon a profikat megelőzve aranyérmes lett négyezer méteren, majd következett a világcsúcsdöntési kísérlete. Noha ez nem sikerült, már előre tekint: októberben a korosztályos vb vár rá, ahol címvédésre és a három kilométeres táv korosztályos világcsúcsának megdöntésére készül. Februárban pedig a tervek szerint az elit mezőny törökországi Európa-bajnokságán indul.

„Itt a magyar csúcs megdöntése lesz a cél négyezer méteren, ez sincs már messze...” – jelentette ki.