Rekordokkal kezdődött a pályakerékpáros ob

A Magyar Kerékpáros Szövetség, a Vuelta Sportiroda és a Nemzeti Sportügynökség szervezésében megvalósuló ob első napján 1000 és 4000 méteren avattak bajnokot.

A rövidebb távon a férfiaknál Szalontay Sándor (Kőbányai BringAréna Cycling Team) 1:01.848-as idővel új pályacsúcsot állított fel, mögötte Lovassy Patrik Rómeó és Imre Zsolt zárt még a dobogón.

A nőknél kettős ferencvárosi siker született: Kercsó-Magos Zsuzsanna 1:14.411-es országos csúccsal győzött Borissza Johanna és Szögi Anfissza Grácia előtt.

Négyezer méteren a korosztályos egyórás világrekordra készülő Záray László (United Shipping Spokes) volt a leggyorsabb, megelőzve Drijver Bertoldot és Solymosi Mártont.

A nőknél Borissza volt a leggyorsabb, aki 5:09.341-es idővel, új magyar rekorddal utasította maga mögé Kercsó-Magost és Szögit.

A nap utolsó pályarekordja a záró számban született: az FTC női hármasa (Kercsó-Magos, Borissza, Kiss Viktória) új csúcsot állított fel olimpiai csapatsprintben (44.033).