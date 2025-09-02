Nemzeti Sportrádió

Rekordokkal kezdődött a pályakerékpáros ob

2025.09.02. 22:40
Az FTC győztes sprinter csapata (Fotó: bringasport.hu)
Szalontay Sándor 1000 méteren és az FTC női sprintcsapata pályarekordot, míg szintén az egy kilométeres távon Kercsó-Magos Zsuzsanna, valamint 4000 méteren Borissza Johanna országos rekordot döntött a pályakerékpáros magyar bajnokság nyitónapján a Kőbányai BringArénában.

A Magyar Kerékpáros Szövetség, a Vuelta Sportiroda és a Nemzeti Sportügynökség szervezésében megvalósuló ob első napján 1000 és 4000 méteren avattak bajnokot. 

A rövidebb távon a férfiaknál Szalontay Sándor (Kőbányai BringAréna Cycling Team) 1:01.848-as idővel új pályacsúcsot állított fel, mögötte Lovassy Patrik Rómeó és Imre Zsolt zárt még a dobogón. 

A nőknél kettős ferencvárosi siker született: Kercsó-Magos Zsuzsanna 1:14.411-es országos csúccsal győzött Borissza Johanna és Szögi Anfissza Grácia előtt.

Négyezer méteren a korosztályos egyórás világrekordra készülő Záray László (United Shipping Spokes) volt a leggyorsabb, megelőzve Drijver Bertoldot és Solymosi Mártont. 

A nőknél Borissza volt a leggyorsabb, aki 5:09.341-es idővel, új magyar rekorddal utasította maga mögé Kercsó-Magost és Szögit.

A nap utolsó pályarekordja a záró számban született: az FTC női hármasa (Kercsó-Magos, Borissza, Kiss Viktória) új csúcsot állított fel olimpiai csapatsprintben (44.033).

 

