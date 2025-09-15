Négy magyar indul az első afrikai országúti kerékpáros-világbajnokságon

A női mezőnyverseny előző két kiírásának bajnoka, a belga Lotte Kopecky nem kísérli meg megvédeni címét, míg a négy évvel ezelőtti vb-n negyedik Vas Blanka magaslaton készült Livignóban, esetében „bármi benne van a pakliban” a szövetségi kapitány szerint – írja a bringasport.hu.

„Nagyon jól versenyzik idén, a legjobb eredményt talán ő tudja majd hozni, szerezhet kellemes meglepetéseket” – fogalmazott Dér Zsolt.

Kiemelte: Valter Attila jól szokott teljesíteni a világbajnokságokon, tavaly a 27., 2022-ben a 23. helyen ért célba, fekszenek neki a nehéz versenyek. Márpedig ez nem csupán a közel öt és félezer méteres szintemelkedés miatt lesz az. Arra számít, hogy az idén Tour de France-t is nyerő Tadej Pogacarért dolgozó erős szlovén sor – amelyben ott lesz többek között Primoz Roglic is – már viszonylag korán nagy tempót fog diktálni, hogy minél hamarabb eldöntse az aranyérem és a szivárványszínű trikó sorsát.

„Attila frissen fog érkezni, megcélozható esetében a legjobb húszba kerülés” – vélekedett a szövetségi kapitány.

A szakember rámutatott: Feldhoffer Bálint az elmúlt időszakban rendre jó eredményeket ért el, így az U23-as korosztályban „tisztességes eredmény és reális cél lehet a legjobb húsz”. Révész Ádámmal kapcsolatban Dér Zsolt úgy fogalmazott, ő a magyar juniorok közül talán a legerősebb a hegyeken, a hasonló profilú olasz viadalokon pedig jól teljesített. Mindkettejük esélyeit javítja, hogy a jelentős költségek miatt az utánpótlás-korosztályokban sok volt a visszalépő.

Mint a Magyar Kerékpáros-szövetség honlapja fogalmaz, a szeptember 21–28. között zajló világbajnokság ruandai megrendezését sokáig bizonytalanság övezte a közelben zajló fegyveres konfliktus miatt: Ruandából érkezett fegyveres csapatok a közeli Kongói Demokratikus Köztársaságban elfoglalták Goma városát, ezért a két ország azóta már felmondta a diplomáciai kapcsolatokat. Ráadásul a sok menekült miatt közegészségügyi veszélyhelyzet alakult ki Ruandában.

A RUANDAI KERÉKPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

Szeptember 21., vasárnap

10.10: női időfutam, 31.2 km (460 méter szintemelkedés)

13.45: férfi időfutam, 40.6 km (680 m)

Szeptember 24., szerda

12.30: csapatidőfutam, 41.8 km (740 m)

Szeptember 26., péntek

8.00: junior fiúk, mezőnyverseny, 119.3 km (2435 m, Révész Ádám)

12.00: U23, férfi mezőnyverseny, 164.6 km (3350 m, Feldhoffer Bálint)

Szeptember 27., szombat

12.05: női mezőnyverseny, 164.6 km (3350 m, Vas Blanka)

Szeptember 28., vasárnap

9.45: férfi mezőnyverseny, 267.5 km (5475 m, Valter Attila)