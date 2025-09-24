Nemzeti Sportrádió

Kerékpáros-vb: ausztrál címvédés a vegyescsapat-időfutamban

2025.09.24. 17:23
Ausztrália címet védett a csapatidőfutamban az országúti kerékpáros világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
Ruanda Jay Vine országúti kerékpáros vb országúti kerékpár
A címvédő ausztrál válogatott diadalmaskodott a vegyes csapatok időfutamában az országúti kerékpárosok ruandai világbajnokságán.

 

Az időfutamok szerdai záró száma során 41.8 kilométert kellett tekerniük a nemzetek hatfős válogatottjainak, a 740 méter szintkülönbségű táv első felét a három férfi, a másodikat a három női bringás teljesítette. 

A legjobb időt az ausztrálok érték el, a második helyet a franciák, a harmadikat a svájciak szerezték meg. Utóbbiaknál a legerősebb női versenyző, a vasárnapi egyéni időfutamban győztes Marlen Reusser technikai hiba miatt kerékpárcserére kényszerült, és nagyot küzdve felzárkózott társaira, ami bronzéremhez volt elegendő.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR, VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
VEGYESCSAPAT-IDŐFUTAM (41.8 km)
1. Ausztrália (Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Amanda Spratt, Brodie Chapman, Felicity Wilson-Haffenden) 54:30 perc
2. Franciaország (Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Maëva Squiban) 5 másodperc hátrány
3. Svájc (Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser, Noemi Rüegg) 10 mp h.

 

Ruanda Jay Vine országúti kerékpáros vb országúti kerékpár
