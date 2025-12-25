Kosárlabda: kialakult a rájátszás mezőnye az utánpótlás-bajnokságokban

Az ünnepek alkalmával az utánpótlás kosárlabda-bajnokságok is szünetre vonultak, ráadásul az év végével egyúttal az őszi szezon, vagyis az alapszakasz is véget ért mind a juniorok, mind a kadétok mezőnyében, így a féltávhoz érve pedig vetettünk egy pillantást a tabellára a fiúknál és a lányoknál is.

A női szakágban eddig az U18-as és az U16-os korosztályban is hasonló erőviszonyok rajzolódtak ki, ugyanis

az idősebbeknél és a fiatalabbaknál egyaránt a Csata DSE és a DVTK Akadémia végzett listavezetőként a két kiemelt csoportban.

A junioroknál a 6/2-es mérleget hozó Győr, illetve az 5/3-as Vasas is jól zárta az őszt, és az éllovasok mögött második helyet elérve mindketten bebiztosították helyüket a tavaszi nyolcas döntőben. A két harmadik, tehát a Sopron és a BEAC ugyanezért fog megküzdeni majd egymással.

Remekelnek a csatás lányok a korosztályos bajnokságokban Forrás: Csata DSE

(Azt tudni kell, hogy az alapszakaszban a kadétok között 12, a junioroknál a top 10 csapat alkotja a felsőházat, méghozzá két csoportra osztva. Az egyes csoportokból az első két-két együttes kerül automatikusan a felsőházi rájátszásba, míg a harmadikok selejtezőt vívnak ugyanezért, tehát a legjobb ötbe kerülésért – ami egyúttel azt is jelenti, hogy ezek csapatok már biztosan bejutottak az évad végi országos döntőbe.)

Az U16-os leánybajnokságban hasonló a képlet:

a Csata veretlenül (10/0), a DVTK 9/1-es mutatóval abszolválta magabiztosan az alapszakaszt, és nyerte meg csoportját.

A Csata mögött Sopron, Pécs, míg a Diósgyőr után Győr, Csata/B sorrendben futottak be a gárdák a második és harmadik helyen, tehát megvan rá az esély, hogy a Csatának akár mindkét csapata a felsőházban szerepeljen. (Azonban az A-döntőben majd csak egyikük lehet ott, ugyanis a szövetség szabályai nem engedélyezik, hogy egy klub két csapata is szerepeljen a legjobb nyolc között.)

A fiúszakágban jóval kiegyenlítettebb a mezőny.

Az U19-esek alapszakaszában az A-csoportot a Pécs (7/1), a B jelű ötöst a címvédő DEAC (6/2) húzta be.

Rajtuk kívül a Kaposvár (6/2) és a Kecskemét (5/3) is továbbjutott a legjobbak közé, és ezzel ugyanúgy kiharcolta az országos döntős helyét. A Honvéd és a MAFC között fővárosi derbit rendeznek a keresztjátékban.

A pécsi U19-es fiúk is meggyőző formát hoztak az alapszakaszban Forrás: NKA Pécs

Az U16-osoknál

a Honvéd (10/0) tökéletes őszt teljesített, valamint a Sopron (9/1) is meggyőző formát mutatott,

és szerezte meg szintén az első helyet. Mögöttük a Pécs/A és a DEAC lett a második, míg a Körmend és a Pécs/B a harmadik.

JUNIOR FIÚBAJNOKSÁG, ALAPSZAKASZ

A-csoport:

1. NKA Pécs – 7/1-es mérleg

2. Kaposvári Sportiskola – 6/2

3. Budapesti Honvéd – 5/3

4. Vasas Akadémia – 2/6

5. Szedeák – 0/8



B-csoport:

1. DEAC – 6/2

2. Kecskeméti KA – 5/3

3. MAFC – 4/4

4. Soproni Sportiskola – 3/5

5. BasketBaja SE – 2/6



A részletes tabella A-csoport:1. NKA Pécs – 7/1-es mérleg2. Kaposvári Sportiskola – 6/23. Budapesti Honvéd – 5/34. Vasas Akadémia – 2/65. Szedeák – 0/8B-csoport:1. DEAC – 6/22. Kecskeméti KA – 5/33. MAFC – 4/44. Soproni Sportiskola – 3/55. BasketBaja SE – 2/6A részletes tabella ITT érhető el.

JUNIOR LEÁNYBAJNOKSÁG, ALAPSZAKASZ

A-csoport:

1. DVTK Akadémia – 6/2

2. Vasas Akadémia – 5/3

3. Soproni Darazsak Sportakadémia – 4/4

4. Tarr KSC Szekszárd – 4/4

5. NKA Pécs – 1/7



B-csoport:

1. Csata DSE – 6/2

2. UNI Győr NKA – 6/2

3. BEAC-Újbuda KA – 5/3

4. Óbudai Kaszások – 3/5

5. KS Szeged – 0/8



A részletes tabella A-csoport:1. DVTK Akadémia – 6/22. Vasas Akadémia – 5/33. Soproni Darazsak Sportakadémia – 4/44. Tarr KSC Szekszárd – 4/45. NKA Pécs – 1/7B-csoport:1. Csata DSE – 6/22. UNI Győr NKA – 6/23. BEAC-Újbuda KA – 5/34. Óbudai Kaszások – 3/55. KS Szeged – 0/8A részletes tabella ITT érhető el.

KADÉT FIÚBAJNOKSÁG, ALAPSZAKASZ

A-csoport:

1. Soproni Sportiskola – 9/1

2. NKA Pécs – 8/1

3. AKMÉ Körmendi Törpördögök – 5/5

4. MAFC – 4/5

5. Óbudai Kaszások – 3/7

6. Kiss Lenke Kosársuli – 0/10



B-csoport:

1. Budapesti Honvéd – 10/0

2. DEAC – 7/3

3. NKA Pécs/B-csapat – 5/5

4. Vasas Akadémia – 5/5

5. Kecskeméti KA – 3/7

6. Budapesti Honvéd/B-csapat – 0/10



A részletes tabella A-csoport:1. Soproni Sportiskola – 9/12. NKA Pécs – 8/13. AKMÉ Körmendi Törpördögök – 5/54. MAFC – 4/55. Óbudai Kaszások – 3/76. Kiss Lenke Kosársuli – 0/10B-csoport:1. Budapesti Honvéd – 10/02. DEAC – 7/33. NKA Pécs/B-csapat – 5/54. Vasas Akadémia – 5/55. Kecskeméti KA – 3/76. Budapesti Honvéd/B-csapat – 0/10A részletes tabella ITT érhető el.

KADÉT LEÁNYBAJNOKSÁG, ALAPSZAKASZ

A-csoport:

1. Csata DSE – 10/0

2. Soproni Darazsak Sportakadémia – 7/3

3. NKA Pécs – 6/4

4. BEAC-Újbuda KA/A-csapat – 5/5

5. Kecskeméti KA – 2/8

6. BEAC Újbuda KA/M-csapat – 0/10



B-csoport:

1. DVTK Akadémia – 9/1

2. UNI Győr NKA – 7/3

3. Csata DSE/B-csapat – 6/4

4. Vasas Akadémia – 5/5

5. Tarr KSC Szekszárd – 3/7

6. Zsíros Akadémia Kőbánya – 0/10



A részletes tabella A-csoport:1. Csata DSE – 10/02. Soproni Darazsak Sportakadémia – 7/33. NKA Pécs – 6/44. BEAC-Újbuda KA/A-csapat – 5/55. Kecskeméti KA – 2/86. BEAC Újbuda KA/M-csapat – 0/10B-csoport:1. DVTK Akadémia – 9/12. UNI Győr NKA – 7/33. Csata DSE/B-csapat – 6/44. Vasas Akadémia – 5/55. Tarr KSC Szekszárd – 3/76. Zsíros Akadémia Kőbánya – 0/10A részletes tabella ITT érhető el.

(Kiemelt képen: a soproni U16-os fiúk remekül szerepeltek ősszel a korosztályos bajnokság alapszakaszában Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola)