Kosárlabda: kialakult a rájátszás mezőnye az utánpótlás-bajnokságokban
Az ünnepek alkalmával az utánpótlás kosárlabda-bajnokságok is szünetre vonultak, ráadásul az év végével egyúttal az őszi szezon, vagyis az alapszakasz is véget ért mind a juniorok, mind a kadétok mezőnyében, így a féltávhoz érve pedig vetettünk egy pillantást a tabellára a fiúknál és a lányoknál is.
A női szakágban eddig az U18-as és az U16-os korosztályban is hasonló erőviszonyok rajzolódtak ki, ugyanis
az idősebbeknél és a fiatalabbaknál egyaránt a Csata DSE és a DVTK Akadémia végzett listavezetőként a két kiemelt csoportban.
A junioroknál a 6/2-es mérleget hozó Győr, illetve az 5/3-as Vasas is jól zárta az őszt, és az éllovasok mögött második helyet elérve mindketten bebiztosították helyüket a tavaszi nyolcas döntőben. A két harmadik, tehát a Sopron és a BEAC ugyanezért fog megküzdeni majd egymással.
(Azt tudni kell, hogy az alapszakaszban a kadétok között 12, a junioroknál a top 10 csapat alkotja a felsőházat, méghozzá két csoportra osztva. Az egyes csoportokból az első két-két együttes kerül automatikusan a felsőházi rájátszásba, míg a harmadikok selejtezőt vívnak ugyanezért, tehát a legjobb ötbe kerülésért – ami egyúttel azt is jelenti, hogy ezek csapatok már biztosan bejutottak az évad végi országos döntőbe.)
Az U16-os leánybajnokságban hasonló a képlet:
a Csata veretlenül (10/0), a DVTK 9/1-es mutatóval abszolválta magabiztosan az alapszakaszt, és nyerte meg csoportját.
A Csata mögött Sopron, Pécs, míg a Diósgyőr után Győr, Csata/B sorrendben futottak be a gárdák a második és harmadik helyen, tehát megvan rá az esély, hogy a Csatának akár mindkét csapata a felsőházban szerepeljen. (Azonban az A-döntőben majd csak egyikük lehet ott, ugyanis a szövetség szabályai nem engedélyezik, hogy egy klub két csapata is szerepeljen a legjobb nyolc között.)
A fiúszakágban jóval kiegyenlítettebb a mezőny.
Az U19-esek alapszakaszában az A-csoportot a Pécs (7/1), a B jelű ötöst a címvédő DEAC (6/2) húzta be.
Rajtuk kívül a Kaposvár (6/2) és a Kecskemét (5/3) is továbbjutott a legjobbak közé, és ezzel ugyanúgy kiharcolta az országos döntős helyét. A Honvéd és a MAFC között fővárosi derbit rendeznek a keresztjátékban.
Az U16-osoknál
a Honvéd (10/0) tökéletes őszt teljesített, valamint a Sopron (9/1) is meggyőző formát mutatott,
és szerezte meg szintén az első helyet. Mögöttük a Pécs/A és a DEAC lett a második, míg a Körmend és a Pécs/B a harmadik.
A-csoport:
1. NKA Pécs – 7/1-es mérleg
2. Kaposvári Sportiskola – 6/2
3. Budapesti Honvéd – 5/3
4. Vasas Akadémia – 2/6
5. Szedeák – 0/8
B-csoport:
1. DEAC – 6/2
2. Kecskeméti KA – 5/3
3. MAFC – 4/4
4. Soproni Sportiskola – 3/5
5. BasketBaja SE – 2/6
A részletes tabella ITT érhető el.
A-csoport:
1. DVTK Akadémia – 6/2
2. Vasas Akadémia – 5/3
3. Soproni Darazsak Sportakadémia – 4/4
4. Tarr KSC Szekszárd – 4/4
5. NKA Pécs – 1/7
B-csoport:
1. Csata DSE – 6/2
2. UNI Győr NKA – 6/2
3. BEAC-Újbuda KA – 5/3
4. Óbudai Kaszások – 3/5
5. KS Szeged – 0/8
A részletes tabella ITT érhető el.
A-csoport:
1. Soproni Sportiskola – 9/1
2. NKA Pécs – 8/1
3. AKMÉ Körmendi Törpördögök – 5/5
4. MAFC – 4/5
5. Óbudai Kaszások – 3/7
6. Kiss Lenke Kosársuli – 0/10
B-csoport:
1. Budapesti Honvéd – 10/0
2. DEAC – 7/3
3. NKA Pécs/B-csapat – 5/5
4. Vasas Akadémia – 5/5
5. Kecskeméti KA – 3/7
6. Budapesti Honvéd/B-csapat – 0/10
A részletes tabella ITT érhető el.
A-csoport:
1. Csata DSE – 10/0
2. Soproni Darazsak Sportakadémia – 7/3
3. NKA Pécs – 6/4
4. BEAC-Újbuda KA/A-csapat – 5/5
5. Kecskeméti KA – 2/8
6. BEAC Újbuda KA/M-csapat – 0/10
B-csoport:
1. DVTK Akadémia – 9/1
2. UNI Győr NKA – 7/3
3. Csata DSE/B-csapat – 6/4
4. Vasas Akadémia – 5/5
5. Tarr KSC Szekszárd – 3/7
6. Zsíros Akadémia Kőbánya – 0/10
A részletes tabella ITT érhető el.
(Kiemelt képen: a soproni U16-os fiúk remekül szerepeltek ősszel a korosztályos bajnokság alapszakaszában Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola)