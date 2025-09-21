Kerékpár: új szerelést kaptak Valter Attiláék

A bátrabbak bringával is feltekerhettek vasárnap délután a Normafára, ahol bemutatta új mezeit a magyar kerékpáros-válogatott. A verőfényes napsütésben Parti András, a négyszeres olimpikon hegyikerékpáros sütötte a pizzákat, készültek a fotók és az autogramok, miközben Feldhoffer Bálintékon már a legújabb szerelés feszített. Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke az eseményen elmondta, régóta készültek erre az alkalomra.

„Nagyon szép volt az előző mez, de azt gondoltuk az elnökséggel, hogy mire a Los Angeles-i olimpiához érünk, már kissé régies lesz a dizájn, kellene frissíteni – fogalmazott az elnök. – Három hazai grafikai stúdiót kértünk fel, ezeket sokat forgattuk, bevontunk szakértőket és kerékpárosokat is a véleményezésbe. Tizenkét gyártótól kértünk ajánlatot, a legjobbat attól a cégtől kaptuk, amely a világ legerősebb csapatát, az UAE-t is öltözteti. Én már kipróbáltam Horvátországban, hét órányi tekerés után is kifejezetten kényelmes volt.”

A sportruhán a piros mellett a zöld és a fehér is hangsúlyos szerepet kapott, ráadásul a két zokni eltérő, így a kommentátorok is jobban felismerik. Az elnök reméli, a következő olimpián minél több magyar kerékpáros tűnhet ki ebben a mezben a mezőnyből.

A ruandai világbajnokság mezőnyversenyére készülő Valter Attila megköszönte, hogy kikérték a véleményét.

„Szuper, modern mez lett, sokáig hordhatjuk úgy, hogy jól mutasson a tévében. Várom, hogy felavathassam az első szerdai edzésen Ruandában” – tette hozzá a kerékpáros, aki tavaly a svájci vb-n 27. lett.

A magyar színeket négyen képviselik a vb-n, Valter mellett Vas Blanka méreti meg magát a női mezőnyversenyen, az U23-asok között teker Feldhoffer Bálint, míg a juniorok között Révész Ádám indul.