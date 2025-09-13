Jonas Vingegaard a Bola del Mundón megnyerte a Vueltát

A Bola del Mundo hegye jelentette az utolsó esélyt a Vueltán Joao Almeida számára, hogy ledolgozza összetettbeli 44 másodperces hátrányát a piros trikós Jonas Vingegaard-ral szemben. Ennek megfelelően minden erejét mozgósította az UAE és a Visma csapata is a körverseny huszadik szakaszán, amelynek végén brutális, kétezer méter feletti mászás várt a kerékpárosokra. Előbbinél beállt dolgozni Almeidáért Marc Soler és Juan Ayuso is, ők korábban hajlamosak voltak magukért szökni vagy éppenséggel már a hegy lábánál lassítani.

A nagylétszámú szökevénycsoportból Mikel Landa és Guido Ciccone maradt elöl, őket három kilométerrel a csúcs előtt érte utol Vine, Almeida és Vingegaard csoportja. Velük tekert Tom Pidcock is, abban a reményben, hogy most végre megszerezheti első szakaszgyőzelmét háromhetesen. Almeida vezetett, a piros trikós közvetlenül követte őt, a leszakításhoz ritmusváltás kellett volna, de az Jai Hindley-től jött. A szakasz elején még feleségének és gyermekeinek puszikat küldő Vingegaard tapadt rá is. Aztán 1.1 kilométerrel a vége előtt úgy érezte, eljött az ő ideje…

…és ezt már senki nem bírta. A piros trikós olykor még hátranézett, de érezte, egyre közelebb kerül a csúcshoz és a célhoz, ahol valóra válik az álma: 2023 után ismét háromhetes körversenyt nyer meg. Almeidáék csoportja tisztes távolságból figyelte a kopár hegytetőn a győztest, aki nézőkkel itt nem ünnepelhetett, ugyanis a szervezők lezárták a területet.

Vasárnap viszont már jöhet az ünneplés Madridban, a nyolc éve még halpiacon dolgozó Vingegaard pályafutása harmadik grandtourját nyeri meg.

80. VUELTA A ESPANA

20. szakasz (Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km)

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma) 3:56:23 óra

2. Kuss (amerikai, Visma) 11 másodperc hátrány

3. Hindley (ausztrál, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 13 mp h

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard 72:53:57 óra

2. Almeida (portugál, UAE) 1:16 perc h.

3. Pidcock (brit, Q36.5) 3:11 p h.