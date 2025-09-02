Jay Vine pöttyösben nyerte a szakaszt, Vingegaard visszavette a pirosat a Vueltán

Finoman szólva sem a nyugalom jellemezte az UAE csapatát a Vuelta hétfői pihenőnapján, az emírségekbeli istálló közleményben tudatta, hogy az idény végén távozik a spanyol Juan Ayuso. Az időzítés nem volt túl szerencsés, ugyanakkor a bringás vasárnap látványosan cserben hagyta Joao Almeidát a hegyen. A történet itt nem zárult le, Ayuso kiakadt, szerinte a csapatvezetés részéről egyik tiszteletlenség érte őt a másik után, és ez az egész eljárás, ahogy őt kezelik, egy diktatúrára emlékezteti. Jelezte, hogy neki nem tetszett a közlemény szövege, mire azt a választ kapta, hogy az első verzió sokkal rosszabb volt, inkább örüljön...

Ehhez képest kifejezetten sikeresen alakult az UAE számára a Spanyol körverseny keddi etapja, a szintén hegyi befutóval záruló tizedik szakaszon újabb szólógyőzelmet aratott a hegyi pontversenyt vezető Jay Vine. Az ausztrál bringás hegymenetben, 5.2 kilométerrel a vége előtt hagyta le Pablo Castrillót, aki végül második lett, 35 másodperces hátránnyal ért be Vine mögött az 1535 méter magas Larra-Belaguán.

A harmadik helyért az összetett esélyesei csatáztak, Jonas Vingegaard a dobogóról lemaradt, viszont pirosba öltözhet, ugyanis az addig élen álló Torstein Traeen lemaradt a mászás során. Az UAE magára maradt kapitánya, Joao Almeida is ebben a csoportban érkezett meg, hátránya 38 másodperc Vingegaard-ral szemben.

„Nem akartam mindenkit húzni magammal a hegymászás során, ezért megpróbáltam egy kicsit visszafogottan menni az alján, aztán egy támadással leráztam Archie Ryant, majd az utolsó S-kanyarban Pablo Castrillót is lehagytam. Onnan már csak fogcsikorgatva végig kellett tekernem a célig” – fogalmazott győzelmét követően Vine, aki megerősítette első helyét a hegyi pontversenyben.

A szerdai szakasz Bilbaóban kezdődik, és a baszkföldi székhelyen is ér véget, miután alaposan megismerkedett a mezőny a környék dombjaival.

ÖSSZEFOGLALÓ

KERÉKPÁR

80. VUELTA A ESPANA

10. SZAKASZ (Sendaviva–Larra-Belagua, 175,3 km)

1. Jay Vine (ausztrál, UAE) 3:56:24 óra

2. Pablo Castrillo (spanyol, Movistar) 35 másodperc hátrány

3. Javier Romo (spanyol, Movistar) 1:04 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 37:33:52

2. Torstein Traeen (norvég, Bahrain Victorious 26 másodperc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE) 38 másodperc hátrány

A GYORSASÁGI PONTVERSENY ÁLLÁSA

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 120 pont

2. Ethan Vernon (brit, Israel) 111 pont

3. Vingegaard 105 pont

A HEGYI PONTVERSENY ÁLLÁSA

1. (pöttyös trikóban) Jay Vine 46 pont

2. Louis Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 23 pont

3. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 20 pont

A FIATALOK VERSENYÉNEK ÁLLÁSA

1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull BORA-hansgrohe) 37:36:08 óra

2. Matthew Riccitello (amerikai, Israel) 27 másodperc hátrány

3. Junior Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 1:28 perc hátrány

A CSAPATVERSENY ÁLLÁSA

1. UAE 111:49:07 óra

2. Visma 7:03 perc hátrány

3. Astana 16:23 perc hátrány