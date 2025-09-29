Fetter Erik: Ezzel az együttműködéssel nagyon közel kerülünk a tűzhöz

Fetter az elmúlt év végén, öt idény után távozott az Alberto Contador és Ivan Basso nevével fémjelzett olasz prokontinentális csapattól, a Polti-Kometától, a mostani szezonban a nemzetközi szövetség (UCI) három profi szintje közül a legalsó kategóriában, azaz a kontinentális sorok között jegyzett United Shippingben tekert. A kétszeres magyar időfutambajnok az esztendőt horvátországi viadalokkal kezdte, negyedik versenynapján – az Istrian Spring Tour első szakaszán – megszerezte az első győzelmet csapatának, majd ezt követően szállított két tizedik helyezést egynapos megmérettetéseken.

„Az év elejével nagyon elégedett vagyok, az első hónap nagyon jól sikerült, azok a versenyek nagyon feküdtek is nekem karakterisztikájukban” – elevenítette fel a történteket az MTI-nek Fetter Erik, aki az ezekhez képest hegyesebb, illetve síkabb viadalokon ezt követően segítőként dolgozott csapattársaiért. A májusi Tour de Hongrie-n például Feldhoffer Bálintért, aki hetedik lett a kékestetői királyetapon és végül az összetettben is.

„Mindig azt kell a szem előtt tartani, hogyan tudja a csapat a lehető legjobb eredményt elérni egy adott versenyen. Ott felismertem, hogy Bálint kirobbanó formában volt, így átkonvertáltam magam segítővé” – mesélte. Hozzáfűzte: nagy eredmény volt, hogy 19 éves csapattársával megszerezték a legjobb magyar bringást illető fehér trikót a hazai körversenyen.

Fetter beismerte: utána volt néhány verseny, amely nem sikerült az elvártaknak megfelelően, ilyen volt az országos bajnokság is, a mezőnyversenyt például gyomorgörcsök miatt nem fejezte be. Ugyanakkor természetesnek tartja, hogy egy hosszú idény során előfordulnak ilyenek.

„A folytatásban sokszor nagyon közel jártam a tűzhöz, hogy szép eredményt érjek el, ám pici dolgok hiányoztak ahhoz, hogy például egy szökéssel hazaérjünk” – vélekedett.

Az Európa-bajnokságot kihagyva keddtől a neki sokkal jobban fekvő horvát körversenyen szerepel ezen a héten, és bizakodva várja a hatnapos viadalt.

„Itt mentem már jól, fekszik a verseny és a szintrajz, bízom benne, hogy ahogy jól kezdtem az évet Horvátországban, úgy jól is sikerül majd ezzel a versennyel befejezni” – fogalmazott.

Visszatekintve elmondta, a formálódó csapattal az esztendő elején rövid távlatokban gondolkoztak, nem voltak nagy álmaik, a Tour de Hongrie-n viszont például minden várakozást felülmúlt a szereplésük.

„Jól lett összerakva a csapat is és a versenyprogram is” – szögezte le.

A következő évtől a Valter Attilát is soraiban tudó Bahrain Victorious és a United Shipping együttműködik, ennek révén a magyar sorból Feldhoffer és a szerb Mihajlo Sztolics lehetőséget kap arra, hogy a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezzen, s onnan akár a World Tour-sorba is feljusson.

„Minden versenyző fejében ott van az előrelépés, ennek az együttműködésnek köszönhetően nagyon közel kerülünk a tűzhöz – fejtette ki a 25 éves Fetter, rámutatva: ez több kaput megnyit. – Az a célom jövőre, hogy fejlődjek magamhoz képest, mert bár ez egy jó szezon volt, de látom, hogy van még bennem potenciál nagyon sok téren.”

Mint mondta, várhatóan 2026-ban az ideihez hasonló lesz a csapat versenynaptára, így ezeken a megmérettetéseken szeretne „egy nagyon nagy szintet lépni”.

„Ha ez sikerül, az remek a csapatnak és nekem is. Utána majd elgondolkozhatunk, hogy mi a jó lépés, de először ezen a szinten szeretnék nagyon jó lenni” – tekintett előre.