Evenepoel erődemonstráló győzelmet aratott az időfutamban a vb-n

2025.09.21. 17:20
Evenepoelnak nem volt ellenfele Kigaliban (Fotó: Getty Images)
Az első, Afrikában zajló országútikerékpáros-világbajnokság vasárnap délutáni időfutamversenyét, a Kigali körüli 40.6 kilométeres távot a címvédő és olimpiai bajnok Remco Evenepoel óriási fölénnyel nyerte meg. A belgának ez volt a harmadik ilyen vb-címe, második helyen a 1:15 perccel lassabban teljesítő Jay Vine ért célba, a harmadik pedig Ilan Van Wilder lett több mint két és fel perces hátránnyal.

Az időfutamon 55-en indultak, elsőként a hazai színeket képviselő ruandai Shemu Nsengiyumva, aki sokáig vezette is a versenyt, majd a 25. helyen zárt – a legjobb afrikai a tavalyig a magyar Epronex kontinentális csapatában tekerő dél-afrikai Byron Munton lett, aki a 20. helyen végzett. Még egy apró magyar vonatkozás: a verseny elején az elsők között nekivágó mali bringás, Siriki Diarra indulásakor a legnagyobb afrikai fedett sportcsarnokban a háttérben felharsanó dal roppantul hasonlított Máté Péter Kell, hogy várj című számára...

Mi pedig türelmesen vártunk, hogy az utolsó előttiként rajtoló Tadej Pogacar és az utána induló Remco Evenepoel is nekivágjanak – ekkor ért be nagyjából Ilan Van Wilder, aki átvette a vezetést Michael Leonardtól. A két gigász csatája viszont már az első időmérőpontnál eldőlni látszott: a belga címvédő előnye bő tíz kilométer után 45 másodperc volt fő riválisával szemben, aki előtt ekkor még a mexikói Isaac del Toro is ott volt.

A nagy harc végül elmaradt, Evenepoel olyannyira fölényes győzelmet aratott, hogy a cél előtt két kilométerrel utolérte a két és fél perccel előtte nekivágó szlovént. Ezzel sorozatban a negyedik évben lett világbajnok a belga, mivel 2022-ben a mezőnyversenyben diadalmaskodott – ráadásul zsinórban harmadszor nyerte meg az időfutamot, amire Michael Rogers (2003–05) és Tony Martin (2011–13) után harmadikként volt képes.

A második helyet az ausztrál Jay Vine, a harmadikat a szintén belga Van Wilder szerezte meg; a 27. születésnapján versenyző Pogacar 1.7 másodperccel lemaradt a dobogóról.

Az időfutamokban egyetlen magyar kerékpáros sem érdekelt a világbajnokságon, a mezőnyversenyekben viszont négy is. A felnőtteknél egyformán olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, az U23-as korosztályban Feldhoffer Bálint, a juniorok között pedig Révész Ádám áll majd rajthoz.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR, VB
FÉRFI IDŐFUTAM (Kigali, 40.6 km)
1. Remco Evenepoel (Belgium) 49:46.03 perc
2. Jay Vine (Ausztrália) 1:14.80 perc hátrány
3. Ilan Van Wilder (Belgium) 2:36.07 p h.

 

