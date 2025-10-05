Pogacar 75 kilométeres szóló végén az Eb-t is megnyerte

A hegyimenőknek kedvezett az Európa-bajnokság útvonala Franciaországban, ezért Tadej Pogacar és Jonas Vingegaard is rajthoz állt, ahogyan az időfutamversenyen győztes Remco Evenepoel is, aki egy hete a világbajnokság mezőnyversenyén második lett Pogacar mögött. A magyar színeket Valter Attila képviselte, aki szintén megjárta a ruandai vb-t, míg az idényét ugyanezen a dél-franciaországi környéken kezdte.

A mezőnyre 202.5 kilométer és jópár emelkedő várt Privas és Guilherand-Granges között körözve, a terep tehát kedvezett a bátor támadásoknak. Láttunk is ilyenekből jópárat, mintegy 110 kilométer megtételét követően Evenepoel próbált meglépni, de azonnal reagált rá Pogacar. Aztán 75 kilométerrel a vége előtt a szőlőföldek között kanyargó szerpentinen ellépett a szlovén, és folyamatosan növelte előnyét az első üldözőcsoport előtt. Nem sokkal korábban Vingegaard – aki az egynaposokon nem igazán jeleskedik, idén először indult ilyen versenyen – feladta a küzdelmet, míg Evenepoel nagy munkája ellenére a csoportja nem közeledett Pogacarhoz, negyvennel a vége előtt 1:15 perccel vezetett a regnáló világbajnok. A mezére két szurkoló is felragasztott egy-egy matricát, de ezek sem igazán zavarták meg őt.

Evenepoel azért csak bemutatott még egy komoly megindulást, amellyel leszakította Juan Ayusóékat, így tulajdonképpen ugyanazt láthattuk, mint a világbajnokságon Kigaliban: Pogacar tisztán vezet, mögötte második a belga riválisa, míg a harmadik helyért csatázhat a többi szökevény, méltatlankodott is ezen a spanyol…

Valter Attiláék csoportja tíz és fél perces hátrányban tekert, a magyar kerékpáros 35. helyen állt, amikor 35 kilométerrel a vége előtt kiintették őt, így csupán tizennyolcan maradtak versenyben. 22 kilométerrel a vége előtt Pogacarnak már hullámoztak a hegyen, az utolsó körnek 1:02 perces előnnyel vághatott neki a szlovén…

…aki izgalommentesen nyerte meg pályafutása első Európa-bajnoki címét, ám mivel ő viseli a világbajnoknak járó szivárványos trikót, az Eb-győztest illető különleges szerelést egy évig nem láthatjuk. Pogacart viszont még nézhetjük idén versenyezni, kedden az olaszországi Tre Valli Varesinén, szombaton a Lombardián méreti meg magát, míg jövő vasárnap egy különleges kihívást teljesít. A „Pogi-challenge” keretében amatőr versenyzőknek ad előnyt, és aki így előbb végez, mint ő, annak személyesen gratulál.

Visszatérve az Eb-re: Evenepoel második helye nem forgott veszélyben, a harmadik helyet a franciák fiatalja, a mindössze 19 éves Paul Seixas szerezte meg, miután lerázta magáról az olasz Christian Scaronit. A viadal krónikájához hozzátartozik, hogy soha nem volt még ilyen kevés (17) a célba érők száma.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

FÉRFI MEZŐNYVERSENY (Privas–Guilherand-Granges, 202.4 km)

1. Tadej Pogacar (Szlovénia) 4:59:29 óra

2. Remco Evenepoel (Belgium) 31 másodperc hátrány

3. Paul Seixas (Franciaország) 3:41 p h.

Valter Attila nem fejezte be a versenyt