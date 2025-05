Schneller Domonkos: Páratlan teljesítményt nyújtottak a magyarok a Tour de Hongrie-n

Az ecuadori Harold Martín López nyerte meg a jubileumi Tour de Hongrie-t. A százéves kerékpáros körverseny május 14-én a budai Szent Gellért téren kezdődött és az ötödik szakasz végén, Esztergomban zárult. Ezalatt 875 kilométert tett meg a kezdetben 126 fős mezőny, amelyben tizenöt magyar indult. A legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér trikót mindvégig a tavaly októberben alakult Team United Shipping csapata őrizte, először Pelikán Jánoson volt, aki a második szakasz során közel állt ahhoz is, hogy átvegye a vezetést összetettben. A legkeményebb hegyi etapon a csapat 19 éves versenyzője, Feldhoffer Bálint a hetedik helyen ért be, ezzel rá került a megkülönböztető trikó. Nemcsak a fehéret, hanem az előkelő helyezését is megtartotta a viadal végéig, így Valter Attila 2020-as győzelmét követően először zárt magyar kerékpáros az első tízben.

„Páratlan teljesítményt nyújtottak a Tour de Hongrie-n a magyar kerékpárosok – értékelte az eseményt a Nemzeti Sportnak Schneller Domonkos, a Kerékpáros-szövetség elnöke. – Szinte minden nap voltak szökésben, Szijártó Zétény egészen sokáig tartotta magát az utolsó napon. Az, hogy egy protour-versenyen (a kerékpársportban ez a második legjobb kategória) hazai kerékpáros az első tízben zárt, hatalmas nagy teljesítmény. Kifejezetten erős és jó versenyzőkből áll a mostani generáció, a magyar kerékpársport fejlődését mutatja, hogy most már nincs olyan szint, ahová ne tudna eljutni egy tehetséges és elkötelezett magyar versenyző."

Ami a következő lépcsőfokot illet, az elnök elmondta, szeretné, hogy Valter Attila szakaszt nyerjen egy többnapos versenyen, ahogyan azt is, hogy Valteren, Vas Blankán és Zsankó Petrán kívül legyenek még magyarok a legmagasabb, worldteam-kategóriás csapatoknál. Lát is erre esélyt reális esélyt Feldhoffer Bálint és Fetter Erik személyében.

„Hála Istennek, a még fiatalabbaknál is vannak csiszolatlan gyémántok, látok ilyeneket. Azt szeretném, hogy a tizenöt éven aluliak korosztályába tudnánk bevonzani még több gyereket, ehhez szükség lenne támogatásra, remélem a lehetséges szponzorok megtalálják a utat a magyar kerékpársportba.”