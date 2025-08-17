Vas Blanka nyerte a Romandiai körverseny utolsó szakaszát

Az Aigle körüli, 122,1 kilométeres, öt kategorizált emelkedővel nehezített etapon az olimpiai negyedik magyar versenyző sokáig a mezőnyben haladt, majd bő négy kilométerrel a cél előtt egy nagyszerű lejtmenettel utolérte az addigi, kétfős szökevénybolyt.

Vas a végén a spanyol Paula Blasival és az összetettet megnyerő svájci Elise Chabbey-val hajrázott a sikerért, de a sprintjének tempójával egyikük sem tudta tartani a lépést, így a végén a Team SD Worx bringása ért célba az első helyen.

A 23 éves Vas győztes ideje 3:11:35 óra volt, összetettben 22:43 perces hátránnyal 42. lett a háromnapos svájci viadalon, és szinte napra pontosan egy év után nyert újra a World Touron: a magyar bajnok tavaly augusztus 15-én a Tour de France 5. szakaszán győzött.