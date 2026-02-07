Hat nemzet sztárjai az álomcsapatban a férfi kézi Eb All Star-csapatában

LEGJOBB KAPUS: ANDREAS WOLFF (Németország)

Arra, hogy a 34 éves németnek mennyire volt jó Európa-bajnoksága, nem kell több érv, mint hogy a Dánia elleni döntőben Mathias Gidsel három ziccerét is kivédte! Ám csapatának ez is kevés volt a győzelemhez, a 34–27-es vereség csalóka, az 50. percig nem volt ekkora különbség a két együttes között. Pontosan ezért bizakodhat a tornát a legtöbb, 91 védéssel és 32 százalékos hatékonysággal záró Wolff is a jövő évi, neki hazai rendezésű világbajnokság előtt. A kapusok a korral válnak egyre jobbá. Ugyan ő már a 2016-os Eb-győzelemből is oroszlánrészt vállalt, de ahogyan mostanában a THW Kielben és a német válogatottban is szériában rugdossa ki a felső sarokból a labdát, azzal tökéletesen alátámasztja ezt az alapigazságot.

Andreas Wollf (Fotó: AFP)

LEGJOBB JOBBSZÉLSŐ: MARIO SOSTARIC (Horvátország)

Az OTP Bank-Pick Szeged klasszisa a 2025-ös világbajnokság után megvédte a helyét az álomcsapatban. A legjobb meccse a legelső, Grúzia elleni volt, amelyen nyolcszor is betalált. Az az ihletett forma, amely a 2024–2025-ös idényben jellemezte, talán már eltűnt, de a szlovénok és a mieink ellen a középdöntőben, valamint az izlandiak ellen a bronzéremért vívott találkozón bedobott hétmétereseivel mégis kulcsszerepe volt hazája újabb éremszerzésében.

Mario Sostaric (Fotó: Getty Images)

LEGJOBB JOBBÁTLÖVŐ ÉS A LEGJOBB FIATAL JÁTÉKOS: FRANCISCO COSTA (Portugália)

A legnagyobb fiatal tehetségeket bemutató legfrissebb, 2025. szeptemberi listánk első helyezettje február 16-án lesz 21 éves, de 61 góljával olyan eredményes tornát produkált, amilyenre az Eb-k történetében csak Mathias Gidsel, Simon Pytlick, Sander Sagosen és Kiril Lazarov volt képes. Testvérével, a 2024-es Eb-társgólkirály Martimmal új szintre emelte a portugál kézilabdázást. Teljesen más a játékstílusa, mint bátyjáé, éppen ez teszi olyan zseniálissá a párosukat. Ha igazán nagyot szeretnénk mondani, akkor Francisco szemkápráztató megoldásai még Gidsel megmozdulásainál is sokkal ösztönösebbnek tűnnek. Nem véletlen, hogy a Barca őt szemelte ki a jövő nyáron Berlinbe távozó Dika Mem pótlására!

Francisco Costa (Fotó: AFP)

LEGJOBB IRÁNYÍTÓ: GÍSLI KRISTJÁNSSON (Izland)

Az egy az egy elleni játék mestere a Magdeburg mezében elnyert két BL négyes döntős MVP-cím után végre a nemzeti csapatában is emlékezeteset mutatott. 34 gólt szerzett, 62 gólpassza pedig még a Mathias Gidsel által kiosztottnál is hattal több. Szintén a tarthatatlanságát bizonyítja a 25 kiharcolt hétméterese. Öt órát töltött a pályán, és ezalatt csupán 20-szor hibázott úgy, hogy szinte nem volt olyan izlandi támadás, amelyben a kulcsmozzanat nem hozzá volt köthető.

Gísli Kristjánsson (Fotó: AFP)

LEGJOBB BEÁLLÓ: JOHANNES GOLLA (Németország)

Hendrik Pekeler és Patrick Wiencek már nem tagja a német válogatottnak, ami tökéletes lehetőség Johannes Gollának, hogy kibontakoztassa a képességeit. A portugál Luis Frade mellett jelenleg ő a tökéletes beálló prototípusa: jól helyezkedik, könnyen megjátszható és elegánsan teremt helyet a falba betörő társainak a gólszerzésre. 39 lövéséből 32-t bedobott (82%), a döntőben hibátlan volt (5/5). Igazi gladiátorként hat és fél órát birkózott a falban, mégis csak háromszor állították ki és egyszer kapott piros lapot. Beállóként a 10 gólpassz sem hétköznapi szám, ahogyan a 11 kiharcolt hetes, a négy labdaszerzés és a hat blokk miatt sem kell szégyenkeznie.

Mario Golla (Fotó: Getty Images)

LEGJOBB BALÁTLÖVŐ: SIMON PYTLICK (Dánia)

Ez volt az a torna, amelyen simán megkaphatta volna ő is az MVP-címet, nem lett volna muszáj Mathias Gidselnek odaítélni. Elég csak a döntőre gondolni, amelyben rendre fontos pillanatokban szerzett gólt (összesen nyolcat), az első félidő közepén, amikor a németek ledolgozták a hátrányukat, ő volt, aki berúgta a motort. Gidsel árnyékában kevesebbet beszélünk róla, pedig legalább olyan fontos eleme ennek a korszakos dán válogatottnak. Míg Gidsel sokkal látványosabb gólokat szerez, Pytlick látszólag semmi extrát nem csinál, de „valahogyan” mégis mindig ott van a neve mellett hét-nyolc gól és négy-öt gólpassz…

Simon Pytlick (Fotó: AFP)

LEGJOBB VÉDŐ: SALVADOR SALVADOR (Portugália)

Kár lenne titkolni, hogy e sorok szerzőjének ő az egyik kedvenc kézilabdázója. Csak az idő fogja eldönteni, hogy a még mindig csak 24 éves játékosból lesz-e akkora legenda, mint Nikola Karabatic. A válasz nagy eséllyel erre a kérdésre inkább „nem” lesz, mint „igen”, ettől függetlenül a profilja nagyon hasonló minden idők legjobbjáéhoz. Elképesztő fizikuma óriási teherbírással és még nagyobb lövőerővel párosul. Sokoldalúságára jellemző, hogy már most ő a világ egyik legkiválóbb hármas védője, nem véletlen az Eb-álomcsapatba kerülése, de ha kell, támadásban készít elő a Costa testvéreknek, vagy bombázza be teljesen váratlan pillanatban a labdát a hálóba (23 gól, 33 gólpassz). Aki a következő években megszerzi őt a Sportingtól, hosszú időre a BL egyik uralkodójává válhat!

Salvador Salvador (Fotó: AFP)

LEGJOBB BALSZÉLSŐ: AUGUST PEDERSEN (Norvégia)

Gyakorlatilag a semmiből vált All Star-szintű balszélsővé, amit jól bizonyít, hogy először 2023-ban húzhatta fel a norvég válogatott mezét. Akkor már majdnem 29 éves volt, a mostani pedig csupán a második nagy tornája, amelyen a tavalyi vb-n dobott hét gólját meghétszerezte! Annak, hogy Norvégia nem szerepelt le minden idők legerősebb középdöntős csoportjában, ugyanakkora szerepe volt az ő meglepetés feltűnésének, mint az ajtót szintén ezen az Eb-n berúgó 21 éves jobbátlövőnek, Patrick Andersonnak.

August Pedersen (Fotó: AFP)

A TORNA LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOSA (MVP): MATHIAS GIDSEL (Dánia)

Szerencsések lehetünk, hogy láthatjuk Mathias Gidsel pályafutásának kibontakozását. Február 8-án még csak 27 éves lesz, de már most kijelenthető, hogy minden idők egyik legnagyobb hatású kézilabdázója. Már ötödszörre lett az MVP-je valamelyik nagy tornának, az Eb-rekordot jelentő 68 gólja mellett adott 56 gólpasszt is, vagyis meccsenként átlagosan a dánok 14 góljában szerepet vállalt. Szinte minden percben a pályán volt, talán a döntőben már érződött rajta minimális fáradtság, de még így is sokkal több volt a jó megmozdulása, mint a rossz. Sorozatban az ötödik világeseményen lett gólkirály, korábban ilyenre csak a norvég Nora Mörk volt képes női vonalon, a férfiak között senki. Ha ez nem lenne elég, a BL-gólkirályi címet is ő védi… Elképesztő, hogy csupán öt évvel ezelőtt, a 2021-es vb-n játszotta élete első világeseményét a felnőttek között, de 441 góljával már a legjobb 15-ben van a három nagy torna összesített góllövőlistáján. Mindezt úgy, hogy továbbra sem dob hétméterest. Ennek a rangsornak az élén honfitársa, Mikkel Hansen áll 846 találattal. Ha Gidsel lendülete és játékkedve kitart, a 2032-es brisbane-i olimpia környékén utolérheti a legendás balátlövőt – márpedig miért ne tartana ki, hiszen ha valaki, ő tényleg imád kézilabdázni. És akkor még csak 33 lesz…

Mathias Gidsel (Fotó: Imago Images)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 7-i lapszámában jelent meg.)