Sztárok, x-faktorok, a helyszín – infografikán minden, amit a 60. Super Bowl előtt tudni érdemes

Magyar idő szerint hétfőre virradóra rendezik meg a tengerentúli profi amerikaifutball-liga nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt. Ez az évad teli volt meglepetéssel, végül a fináléba is két olyan csapat jutott el, amelynek győzelmére kevesen fogadtak volna az idényt megelőzően. A Seattle Seahawks másodjára, a New England Patriots hetedjére ülne fel a trónra, de mindkét franchise egy újrahúzott garnitúrával. Ami még pikánsabbá teszi a döntőt, az az, hogy előbbi revansot venne a tizenegy évvel ezelőtti Super Bowl-vereségért...

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 7-i lapszámában jelent meg.)