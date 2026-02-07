Fradi-fieszta Fehérváron – jégkorong Magyar Kupa, képösszeállítás

Háromszor találkozott már a 2025–2026-os idényben az osztrák bázisú ICEHL-ben a Fehérvár és a Ferencváros, s mindhárom meccs a Volán győzelmével zárult. A Magyar Kupa négyes döntője jó alkalmat kínált a Fradinak a visszavágásra, hiszen már a tavalyi kiírásban is elhódította a trófeát első számú hazai riválisa elől. Igaz, 2025-ben a fővárosi Tüskecsarnok adott otthont a végjátéknak, ez alkalommal viszont a Fehérvár fellegvára, a MET Aréna volt a helyszín.

Az elődöntők a várt eredménnyel zárultak, a Hydro Fehérvár „kistestvérét”, a FEHA19-et győzte le 5–0-ra, az FTC pedig a DVTK Jegesmedvéket 4–2-re. A fináléban úgy tűnt, összejöhet a fehérváriak 13. kupasikere, hiszen nyolcpercnyi játék után 2–0-ra vezettek, ám a folytatásban már csak Fradi-gól született, szám szerint négy, így a Ferencváros 17. kupadiadalát ünnepelhette a zöld-fehér tábor. Némi vigasz a fehérváriaknak, hogy a bronzmeccsen a FEHA19 4–2-re megverte a miskolciakat.

A Ferencváros tizenhetedik alkalommal ünnepelhetett Magyar Kupa-győzelmet, a zöld-fehérek az 58. és az 59. percben lőtt góllal döntötték el a maguk javára a finálét

A bronzcsata hevességét jelzi Németh Zalán szeme alatt a monokli

A szurkolókra és a hangulatra nem lehetett panasz a MET Arénában

Térden a Jegesmedvék: lemaradtak az éremről a miskolciak

Klubtörténeti siker: bronzérmet nyert a FEHA19 együttese

A legifjabbakat az sem zavarta, hogy a DVTK csak negyedik lett

Csúcsforgalom a fehérvári Rasmus Reijola kapuja előtt: a finn légióst háromszor mattolták a döntőben, egy gól üres kapura született

Először győzte le ebben az idényben a Fehérvárt a Fradi

