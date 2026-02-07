Nemzeti Sportrádió

Fradi-fieszta Fehérváron – jégkorong Magyar Kupa, képösszeállítás

Dömötör Csaba (fotó)Dömötör Csaba (fotó)
2026.02.07. 12:59
Show-elemekből nem volt hiány a fehérvári négyes döntőben
Az FTC-Telekom és a Hydro Fehérvár AV19 csatázott a jégkorong Officium Magyar Kupa döntőjében, a párharc a Fradi címvédésével végződött.

 

Háromszor találkozott már a 2025–2026-os idényben az osztrák bázisú ICEHL-ben a Fehérvár és a Ferencváros, s mindhárom meccs a Volán győzelmével zárult. A Magyar Kupa négyes döntője jó alkalmat kínált a Fradinak a visszavágásra, hiszen már a tavalyi kiírásban is elhódította a trófeát első számú hazai riválisa elől. Igaz, 2025-ben a fővárosi Tüskecsarnok adott otthont a végjátéknak, ez alkalommal viszont a Fehérvár fellegvára, a MET Aréna volt a helyszín.

Az elődöntők a várt eredménnyel zárultak, a Hydro Fehérvár „kistestvérét”, a FEHA19-et győzte le 5–0-ra, az FTC pedig a DVTK Jegesmedvéket 4–2-re. A fináléban úgy tűnt, összejöhet a fehérváriak 13. kupasikere, hiszen nyolcpercnyi játék után 2–0-ra vezettek, ám a folytatásban már csak Fradi-gól született, szám szerint négy, így a Ferencváros 17. kupadiadalát ünnepelhette a zöld-fehér tábor. Némi vigasz a fehérváriaknak, hogy a bronzmeccsen a FEHA19 4–2-re megverte a miskolciakat.

A Ferencváros tizenhetedik alkalommal ünnepelhetett Magyar Kupa-győzelmet, a zöld-fehérek az 58. és az 59. percben lőtt góllal döntötték el a maguk javára a finálét
A bronzcsata hevességét jelzi Németh Zalán szeme alatt a monokli
A szurkolókra és a hangulatra nem lehetett panasz a MET Arénában
Térden a Jegesmedvék: lemaradtak az éremről a miskolciak
Klubtörténeti siker: bronzérmet nyert a FEHA19 együttese
A legifjabbakat az sem zavarta, hogy a DVTK csak negyedik lett
Csúcsforgalom a fehérvári Rasmus Reijola kapuja előtt: a finn légióst háromszor mattolták a döntőben, egy gól üres kapura született

 

Először győzte le ebben az idényben a Fehérvárt a Fradi

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 7-i lapszámában jelent meg.)

 

Ezek is érdekelhetik