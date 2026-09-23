Kajak-kenu: káprázatos teljesítmény az ORV-n

A viadalon negyven ország 735 sportolója indult, a magyarok voltak a legtöbben, hetvennyolcan. Az ORV-n mindig a házigazdák döntenek a programról, most több számban lehetett versenyezni, mint tavaly a csehországi Racicében, ahonnan 38 érmet sikerült hazahozni, ebből 16 volt az arany, 12 az ezüst és tíz a bronz. A múlt heti pozsonyi ORV-n ezek az adatok: 45, 16, 15. 14. 2025-ben és 2026-ban is nagy fölénnyel lettek elsők a magyarok az éremtáblázaton, az idén a második németek és a harmadik brazilok együttesen kevesebbszer (37) állhattak fel a dobogóra, mint a mieink.

Forrás: MKKSZ

Csapatunk összetétele erre az esztendőre jelentősen megváltozott, ami viszont állandó, az a sikeresség. Mi a titok? A megfejtéshez Kadler Viktor ifjúsági szövetségi kapitánytól kértünk segítséget.

„Itthon több minit száz klubban lehet kajakozni, kenuzni. A hagyományok generációról generációra szállnak, remek edzőink voltak, vannak, akik tovább adják a tudást, és persze nagy örömünkre, sok a tehetséges gyerek. Az ORV belépő a nemzetközi vérkeringésbe, ezeken a viadalokon szoknak hozzá a fiatalok a nagy versenyek hangulatához. A mieink közül Pozsonyban mindenki megpróbálta a tudása legjobbját nyújtani, ez néhány kivételtől eltekintve, szerencsére sikerült is, mind a két szakágban, a fiúk és a lányok is remekül szerepeltek. Látva a tizenöt-, a tizenhat és a tizenhétévesek küzdelmeit, elmondható, hogy mindhárom korosztályban nagyon erős az utánpótlásunk.”

A magyarok közül a legeredményesebb

Trencsényi Anna, illetve Faragó-Tóth Vince volt a legeredményesebb,

Forrás: MKKSZ

mindketten kenusok, mindketten 16 évesek, és egyaránt három-három aranyérmet nyertek. Anna az MVM Szegedi Vízisport Egyesület, tagja, ő az U17-esek között is a dobogó felső fokára állhatott. Vince a Szentendrei Kajak-Kenu SE-ben versenyez, ő a legidősebbeknél diadalmaskodott. Az ORV-n egy országból két egység is indulhat egy számban, a mienk éltek is e lehetőséggel, dicséretes, hogy többször két érmet is szereztek.

„Jó színvonalú versenyeket láthattunk. Feltűnt, hogy utánpótlásszinten milyen sokat fejlődtek a brazilok. A riói olimpia óta jelentős kenusképzésbe kezdtek – magyarázta a szövetségi kapitány. – Pozsonyban csak ebben a szakágban indultak, jól szerepeltek, az éremtáblázaton az előző évben másodikok, az idén pedig harmadikok voltak. A szervezők is kitettek magukért, bár nem volt könnyű dolguk. Például akadt olyan ötezer méteres szám, amelyben körülbelül ötvenen indultak. Ezen pályán 2013 óta rendeznek viadalokat, mi is jól ismerjük. Az időjárás is kedvezett a fiataloknak, néha fújt enyhe szél. A szállással és az étkezéssel is elégedettek lehettünk, így elmondható,

minden szempontból sikeres volt az ORV.”

Az idény ezzel a versennyel még nem ért véget, október végén lesz még jelentős esemény. Az ORV-n szerepelt népes küldöttség nagy része azonban most már pihenhet, közülük hárman (Lengyel Lili Nelli, Faragó-Tóth Vince, Sipos Nimród) viszont

készülnek az argentinai Gualeguaychúban rendezendő ifjúsági maratoni világbajnokságra.

Vince tavaly a testvérével, Ábellel, a győri vb-n megnyerte az ifi kenusok páros számát.

(Kiemelt képünkön: Trencsényi Anna Forrás: MVM Szegedi VE)