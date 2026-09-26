A Szeged 13 góllal nyert Szigetszentmiklóson, a Tatabánya kikapott a férfi kézi NB I-ben

A Szeged 13 góllal nyert Szigetszentmiklóson. A vendégek mezőnyjátékosai közül csak Fazekas Máté nem talált a hálóba, Rosta Miklós hétszer volt eredményes. A hazaiaknál Debreczeni Dávid nyolc gólt lőtt.

Gólgazdag meccset vívott a Csurgó és Gyöngyös, a hazaiak 41 találatából Domagoj Alilovic és Szűcs Balázs is hat-hat gólt vállalt.

A Tatabánya meglepetésre 27–26-ra kikapott Balatonfüreden. Sztevan Szretenovics öt, Tim Rozman, Németh Balázs és Hornyák Péter négy-négy góllal, Podoba János pedig 14 védéssel vette ki részét a sikerből. A korábbi bányászváros csapatában Baptiste Damatrin nyolc alkalommal volt eredményes.

FÉRFI NB I

4. forduló

Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös 41–30 (20–15)

Csurgó, 650 néző. V: Horváth P., Marton B.

CSURGÓ: Zaponsek – MILOVANOVICS 4 (3), RATKOVICS 3, Kiss B. 4, Brajovics 2, Kavcic 4, Szücs B. 1. Csere: Váczi D. (kapus), D. Alilovic 6 (4), Bazsó 2, Herceg, Gábor M. 2, KATHI 5, Vasvári, SZŰCS B. 6, Bogdanovics 2. Edző: Alem Toszkics

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – Végh B. 2, Járó 2, Raahauge 3, Ásványi, Ubornyák 2, EDWARS 6 (1). Csere: Marczika (kapus), Jaros 2, Szöllősi B. 3, Mátés 2, GRÁF 8 (2), Gyallai, Jóga, Golubovics. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 11. perc: 7–5. 17. p.: 12–9. 21. p.: 14–12. 25. p.: 16–13. 35. p.: 24–18. 42. p.: 28–21. 51. p.: 35–25. 57. p.: 39–29. Kiállítások: 14, ill. 6 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Mindig jól felkészített Gyöngyös érkezik hozzánk, amely nagyon jó kézilabdát játszik. Sok időnk volt gyakorolni, és a fiúk be is tartottak mindent. Végig a kezünkben volt a mérkőzés annak ellenére, hogy az első félidőben akadozott a védelmünk, de jól támadtunk és sikerült folyamatosan ellépnünk. Most egy kis pihenő után már a Magyar Kupára készülünk.

Bíró Balázs: – Nem erre az eredményre készültünk, bíztunk egy szoros mérkőzésben. Sajnos a védelmünk átjáróház volt, nem tudtunk nyomást helyezni a hazai csapatra, és a védések is elmaradtak. Tudjuk, hogy Csurgón nehéz nyerni, sőt az sem szégyen, ha egy csapat alulmarad, de most nagy különbségű vereségbe szaladtunk bele.

Liqui Moly NEKA–Budai Farkasok-Rév 32–26 (12–9)

Balatonfüredi KSE–MOL Tatabánya KC 27–26 (15–13)

Bepelog Dabas–PLER-Budapest 30–38 (16–17)

Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged 30–43 (17–15)

Jegyzőkönyvek hamarosan.