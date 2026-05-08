Baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát

2026.05.08. 12:46
A nyomozás adatai szerint nem gyilkosság áldozata lett az az ismert sportoló, akit január 5-én holtan találtak budapesti lakásában, hanem baleset okozhatta a halálát – jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője a vizsgálat lezárását követő pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.

Csécsi Soma a sajtótájékoztatón nem nevezte meg az érintettet, ám a korábbi sajtóhírek szerint Dudás Miklós világbajnok kajakozó ügyében indult korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozás.

A referens úgy fogalmazott: „A nyomozás – az igazságügyi orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel – azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta."

A szóvivő felidézte: 2026. január 5-én érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy egy ismert sportoló napok óta nem elérhető, ezért a rendőrök feltörték a lakását, ahol a férfit holtan találták.

A helyszíni szemlén idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, azonban a boncolás alkalmával a testen sérüléseket találtak. Ezekről egyértelműen nem volt megállapítható, hogy baleset vagy bántalmazás következtében keletkeztek. Ezért a BRFK nyomozást rendelt el halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

A nyomozati cselekmények, a tanúkihallgatások, a cellainformációk ellenőrzése, a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése, illetve a szakértői jelentések alapján nem találtak arra utaló körülményt vagy tényt, hogy a férfit meggyilkolták volna. Azt állapították meg, hogy a férfi halálát baleset okozhatta – ismertette Csécsi Soma.

 

