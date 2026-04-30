Sellyei Csanád: Elpusztíthatatlan vagyok

Kevesen mondhatják el magukról, hogy 22 évesen hazai közönség előtt lettek világbajnoki bronzérmesek. Sellyei Csanád ezen tábort erősíti, hiszen a 2025-ös győri maratoni világbajnokságon állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Hét év után az első magyar lett, aki érmet szerzett az egyik legkiélezettebb versenyszámban, felnőtt férfi kajak egyesben. A Csónakház Podcast új részében szó esik a bronzéremhez vezető útról, a munka és élsport összehangolásáról, valamint arról a szemléletről, amely már most különlegessé teszi történetét.