Hatvanéves lett Hódosi Sándor, olimpiai és világbajnok kajakozó

2026.04.28. 13:35
null
Hódosi Sándor (Fotó: NS-archív)
születésnap kajak-kenu Hódosi Sándor
Hatvanéves Hódosi Sándor olimpiai és világbajnok kajakozó, a szöuli aranynégyes tagja.

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapján megjelent írás szerint az 1966. április 28-án született Hódosi Sándor 1975-től kezdve volt a Honvéd kajakosa, edzője a későbbi szövetségi kapitány, Angyal Zoltán volt. Még ifjúsági korában, 1983-ban tagja volt az 500 méteren korosztályos Európa-bajnok magyar négyesnek. A felnőttek között két év múlva mutatkozott be a mecheleni vb-n, majd újabb két év elteltével már érmet is nyert: világbajnoki bronzot Duisburgban 10 ezer méteren Csipes Ferenccel. Már ötkarikás aranyérmesként világbajnok lett Plovdivban 10 000 méteren párosban Ábrahám Attilával és a négyessel, Ábrahám és Csipes mellett Gyulay Zsolttal.

Legnagyobb sikere a szöuli olimpián a négyessel 1000 méteren elért győzelme szintén az Ábrahám, Csipes és Gyulay trióval közösen. Az akkori szövetségi kapitány, Parti János Csipes felvetésére ültette össze az olimpia előtt nem sokkal a legendás négyest, amelynek a szöuli volt az első nemzetközi versenye.

Barcelona előtt még hajóba ült az Újpesti TE színeiben, de az 1992-es olimpiára már nem jutott ki, a versenyzést abba is hagyta. Pályafutása során tucatnyi magyar bajnoki címet szerzett.

Hódosi Sándor a kilencvenes évek közepétől, évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Miamiból egy ideje – ha teheti – évente hazalátogat, ilyenkor „összetart” egykori sporttársaival. Ez történt néhány héttel ezelőtt is, amikor a szöuli aranynégyes – az 1990-es poznani vb után – 36 év elteltével Budapesten, a Gubacsi híd pillérénél, a csepeli Kolonics György Vízisport Központ melletti Duna-szakaszon március közepén újra összeült.

Kajak-kenu
2020.05.16. 10:51

Kajak-kenu: olimpiai bajnokunk megtalálta a számításait Amerikában

„Életem legnagyobb sikere az olimpiai bajnoki aranyérem, de az érte kapott pénzből akkor egy Fiatot tudtam venni.”

 

 

Legfrissebb hírek

Biztató formák a magyar csapatban a szegedi kajak-kenu világkupa előtt

Kajak-kenu
2026.04.26. 12:31

Boldog embernek mondhatja magát – interjú a hatvanéves Temesvári Andreával

Képes Sport
2026.04.26. 08:45

Kopasz Bálint 500 méteren sem talált legyőzőre a kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.23. 17:10

Csikós Zsóka és Kiss Ágnes duplázott a szegedi kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.22. 17:11

Az utolsó métereken fordított az Európa-bajnok a kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.21. 17:31

Kajak-kenu: klasszisok, izgalmas duók – cél a válogatottság

Kajak-kenu
2026.04.21. 10:16

Vb-ezüstérmes lett a Kolonics Alapítvány kuratóriumának új tagja

Kajak-kenu
2026.04.17. 14:26

Fejes Dániel: El tudom hinni, hogy jó, amit csinálok

Kajak-kenu
2026.04.10. 15:02
Ezek is érdekelhetik