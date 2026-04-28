Hatvanéves lett Hódosi Sándor, olimpiai és világbajnok kajakozó

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapján megjelent írás szerint az 1966. április 28-án született Hódosi Sándor 1975-től kezdve volt a Honvéd kajakosa, edzője a későbbi szövetségi kapitány, Angyal Zoltán volt. Még ifjúsági korában, 1983-ban tagja volt az 500 méteren korosztályos Európa-bajnok magyar négyesnek. A felnőttek között két év múlva mutatkozott be a mecheleni vb-n, majd újabb két év elteltével már érmet is nyert: világbajnoki bronzot Duisburgban 10 ezer méteren Csipes Ferenccel. Már ötkarikás aranyérmesként világbajnok lett Plovdivban 10 000 méteren párosban Ábrahám Attilával és a négyessel, Ábrahám és Csipes mellett Gyulay Zsolttal.

Legnagyobb sikere a szöuli olimpián a négyessel 1000 méteren elért győzelme szintén az Ábrahám, Csipes és Gyulay trióval közösen. Az akkori szövetségi kapitány, Parti János Csipes felvetésére ültette össze az olimpia előtt nem sokkal a legendás négyest, amelynek a szöuli volt az első nemzetközi versenye.

Barcelona előtt még hajóba ült az Újpesti TE színeiben, de az 1992-es olimpiára már nem jutott ki, a versenyzést abba is hagyta. Pályafutása során tucatnyi magyar bajnoki címet szerzett.

Hódosi Sándor a kilencvenes évek közepétől, évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Miamiból egy ideje – ha teheti – évente hazalátogat, ilyenkor „összetart” egykori sporttársaival. Ez történt néhány héttel ezelőtt is, amikor a szöuli aranynégyes – az 1990-es poznani vb után – 36 év elteltével Budapesten, a Gubacsi híd pillérénél, a csepeli Kolonics György Vízisport Központ melletti Duna-szakaszon március közepén újra összeült.